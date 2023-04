Me siento devastado cuando veo a alguien cruzar la calle mirando el móvil, dice el inventor del celular

El teléfono celular se ha vuelto como una extensión del cuerpo de las personas, pues resulta complicado levantar la vista y no ver a alguien mirando la pantalla de su móvil. Esto fue criticado por Martin Cooper, un ingeniero de 94 años que es conocido en el mundo como "El padre del teléfono móvil", pues es el responsable de inventar el primer celular comercial.

En una reciente entrevista con The Associated Press, Cooper destacó las ventajas que trajo con sigo este dispositivo electrónico, aunque se mostró sorprendido por la dependencia de las personas a este: "Me siento devastado cuando veo a alguien cruzar la calle mirando el móvil", dijo Cooper.

"Están locos. Después de que unas personas sean atropelladas, se van a dar cuenta", apuntó bromeando. El ingeniero explicó que es normal que las personas estén fascinadas con el dispositivo: "Cuando la televisión apareció la gente estaba hipnotizada", recordó.

Explicó que se siente rebasado y que jamás sabrá utilizar cada una de las funciones de su actual teléfono celular. Cooper tiene un Iphone de alta gama y al respecto detalló: "Nunca entenderé cómo usar el teléfono celular como lo hacen mis nietos y bisnietos".

te puede interesar La nueva línea de laptops es ideal para los gamings

Expresó en entrevista con la agencia estadounidense que son "muchas más cosas las que se pueden hacer con él celular : "Estamos apenas en el principio. Estamos empezando a entender lo que podría hacer".

Para Cooper, se puede esperar que en futuro el teléfono móvil revolucione la educación y la atención médica: "Sé que suena como una exageración, pero quiero que sepan que dentro de una o dos generaciones vamos a vencer la enfermedad", dijo.

"Cada generación va a ser más inteligente. Aprenderá a usar el teléfono celular de manera más efectiva", concluyó.

Síguenos en Google News

DGC