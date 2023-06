Con todo y MEMES. Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram al mismo tiempo

Si entraste en pánico porque no podías enviar stickers para contar tus historias de maneras más originales en WhatsApp o porque no podías actualizar tu estado de Facebook o peor aún, porque no pudiste subir una storie de tu comida a tu cuenta de Instagram, no te preocupes, no hay por qué reiniciar tu teléfono ni culpar a la compañía proveedora de Internet porque ninguno de ellos tienen nada que ver con el problema.

Desde hace más de una hora se comenzaron a recibir reportes sobre fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp, algo que ya fue evaluado por el sitio web Downdetector.

Así la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp esta tarde. Especial

¿Qué dice Downdetector respecto a las fallas?

Al ser plataformas pertenecientes a Meta, señalan que es normal que si una tiene fallas, las demás presenten también algunos problemas, como sucedió en esta ocasión, al menos en México. Hasta el cierre de esta nota, se recibieron mil 717 reportes, de los cuales el 70 por ciento de los usuarios tienen problemas para enviar mensajes, 15 por ciento para entrar a la app y 15 por ciento con WhatsApp Web.

En Facebook, por ejemplo, de 665 reportes, el 70 por ciento tienen problemas con el sitio web, el 16 por ciento con el servidor de carga y el 12 por ciento con la carga.

En cuanto a Instagram, DownDetector informa que llevan 287 reportes de los cuales el 44 por ciento no pueden entrar a la aplicación, el 31 por ciento para iniciar sesión y el 25 con el tiempo de carga de la app. Hasta el momento, no se ha indicado ningún comunicado por parte de Meta para informar sobre estas fallas.

Memes a todo lo que da

Como siempre, cada que Facebook, WhatsApp o Instagram presentan fallas, es Twitter el lugar en donde los memes se hacen presentes para burlarse de aquellos que siguen utilizando esas aplicaciones o para hacer mella de su adicción a estas redes sociales. Algunos de ellos te los compartimos a continuación.

