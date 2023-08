VIDEO | 'Aguideame', el nombre más RARO que un seguidor del América le puso a su hija

A lo largo de nuestra existencia hemos leído una infinidad de nombres raros, que incluso hasta están prohibidos por el Registro Civil porque pueden provocar daños psicológicos a los menores o simplemente porque pueden ser víctimas de bullying. Recordamos los clásicos como Robocop, Usnavy, Hotmail, Rambo, Terminator, Twitter y más.

Sin embargo, hay otros que pese a no estar prohibidos en el Registro Civil, siguen siendo extraños y se siguen poniendo a los niños y niñas al nacer. Hay padres que se ponen creativos y realizan combinaciones de sus nombres con los de sus parejas y crean uno nuevo, pero otros más, como el que protagoniza la historia que hoy te contaremos, llevó todo esto al extremo. Llamó a su hija "Aguideame" y el Internet no lo puede creer.

La joven explicó por qué es que no se llama América. Especial

¿Qué significa 'Aguideame'?

En redes sociales, a través de un meme que provoca el call to action o la participación de la gente, se cuestionó sobre los nombres más extraños que hayan escuchado alguna vez en la escuela. En uno de los tantos comentarios que se recibieron, hubo uno que nos tiene hoy escribiendo esta nota para ti: "Aguideame".

Una joven comentó ese meme y reveló que su padre se lo puso porque es aficionado de las Águilas del América, el equipo de Primera División de la Liga MX. "Me llamo Aguideame (significa Águilas del América, mi papá se lo inventó abreviando la palabra", se lee en el comentario de esta chica que tuvo incluso que grabar un video para explicar todo alrededor de su nombre.

"Mi familia es americanista, mis papás son super fanáticos del equipo del América (se nota), banderas, cobertores, almohadas, peluches; y muchos me preguntan: '¿Por qué no simplemente te pusieron América?'. Mi mamá se llama América, yo soy la menor de mis hermanos, tengo una hermana y un hermano mayor. Mi hermana se llama América y por ese motivo no me pusieron América a mí tampoco y como no podía quedar fuera de la tradición, mi papá tuvo la brillante idea de componer mi nombre que es abreviatura de la palabra 'Águilas del América'", relata la joven en TikTok, quien agrega que además siempre ha tenido problemas con la pronunciación de su nombre para con las demás personas.

'Tienes el mejor nombre de México'

Entre los comentarios del video que ella subió a TikTok, los comentarios más que de burla, fueron apoyando al padre de Aguideame por crearle un nombre tan creativo que, seguramente, nadie más en el país (e incluso en el mundo) lo tiene.

"Lit tienes el mejor nombre de México"; "Quiero conocer al genio de ese nombre"; "Te deberían invitar a las instalaciones del América"; "Si mi hija no se llama como tú, entonces no quiero nada"; "Eres la envidia de los americanistas, felicidades", fueron algunos de los comentarios que ella recibió en su video. ¿Qué te parece?