¡En una camada de ocho, nace perrito único, tiene pelaje verde!

Una bulldog dio a luz a ocho perritos, sin embargo uno de los cachorros nació con pelaje verde después de que sus dueños temieran que la mascota naciera muerta.

Los dueños, Trevor y Audra Mosher, dijeron que los nombres que se están considerando para el cachorro incluyen a Fiona en honor a la princesa de Shrek, Hulkette y Pistachio.

A través de sus cuentas en Facebook, ambos compartieron fotos del cachorro y sus hermanos, quienes tienen un color normal para un perrito, incluso escribieron: "Nuestro pequeño cachorro verde aparentemente es algo raro de ver".

"¡Ojalá el color se mantuviera, sería realmente genial!", fue otro de los comentarios. Al parecer "Fiona" había nacido con un saco amniótico negro; mientras sus hermanos estaban en translúcidos. Se cree que el tono es el resultado del contacto con la biliverdina de bilis verde en el útero.

La pareja, que vive en Canadá, pensó que había nacido muerta hasta que la vieron moviéndose. Trevor dijo a medios locales: "Comenzamos a secarla y notamos que estaba verde e inmediatamente pensamos que algo andaba mal".

"Así que lo buscamos en Google, 'mi cachorro es verde, ¿qué pasa?', y aparentemente es muy raro y ha sucedido algunas veces en todo el mundo... Estoy un poco asombrado, de verdad. Por raro que parezca, me siento muy afortunado de haberlo presenciado y ser parte de esto", continuó.

La Dra. Bronwyn Crane dijo que sospecha que las probabilidades de que suceda son menos de una en 10,000. Ella dijo: "No me he encontrado con un cachorro verde antes".

El color eventualmente se desvanecerá hasta que desaparezca por completo.