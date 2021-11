Política de Argentina lanza spot inspirado en 'El juego del calamar' (VIDEO)

“Jugaremos gana el amarillo, votaremos gana el amarillo”, dice una concejal en Argentina, vestida como la muñeca de la serie ‘El juego del calamar’, para promocionar a un partido llamado Juntos por el Cambio.

La frase que Griselda Galleguillos utiliza para atraer a los votantes no está siendo bien vista por muchos en redes sociales; “si no querés seguir teniendo la heladera vacía, elimínalos. Si no te querés ir del país por no tener laburo, elimínalos. Si no querés que te sigan robando, elimínalos”.

Califican de detestable las ideas relacionadas con El juego del calamar que está utilizando Foto: Especial

En la serie coreana El juego del calamar, la muñeca tiene sensores en sus ojos con los que registra hasta el mínimo movimiento de los jugadores, y quienes fallan son asesinados con armas de fuego.

Además de spot de El juego del calamar, ha hecho rap

En agosto pasado, Galleguillos ya había hecho un rap que también se volvió viral y en el que dijo que no necesita “estar borracha” para decir la verdad.

“Con traje y corbata también son delincuentes” y “Estos personajes son la nueva cepa, más peligrosa que el COVID Delta”, es parte de la canción que difundió aquella vez en contra de sus rivales políticos.

Actualmente ella apoya las candidaturas de Carlos Zapata e Inés Liendo para llegar a la Cámara de Diputados nacionales, previo a las legislativas en Argentina.

