Captan a mujer durmiendo en cabina de conducción del Metro CDMX (VIDEO)

A través de TikTok se volvió viral el video de una mujer en la cabina de conducción del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), pues esta se encontraba profundamente dormida.

En la cuenta de @berssamy se publicó la grabación donde se puede observar que la mujer viste una blusa de color rosa mexicano con una bolsa café, recostada sobre la consola con la que se maneja el tren.

Pero es el lado que no va conduciendo

Sin embargo, ella no estaba en turno y se encerró en la parte trasera del transporte, pues no venía manejando el transporte de la Línea 8, que va desde Constitución a Garibaldi.

Hasta ahora, se desconoce cómo accedió a la cabina sin que le dijeran nada y cómo logró quedarse dormida ahí, por lo que internautas comentaron que se trataba de una trabajadora.

El Tikok se acompaña del audio popular en la red social de la caricatura Bob Esponja, “pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡qué es eso!”.

Uno ya no puedo dormir ni tranquilo porque hay miedo desde hasta que nos graben

No le veo nada de malo que duerma. Claramente no va conduciendo porque a lo mejor todavía no le toca