Captan 'platillo volador' estacionado en un baldío de García, Nuevo León │ VIDEO

Desde que David Grusch, ex oficial de inteligencia declaró en el Capitolio que el Gobierno de Estados Unidos oculta tanto naves de origen extraterrestre como “restos no humanos”, la llamada "ovnimanía" no ha dejado de crecer.

Y es que en las últimas horas se ha viralizado un video donde se puede ver un supuesto OVNI (Objeto Volador No Identificado) "estacionado" en un área despoblada, supuestamente en el municipio de García, Nuevo León.

"No te pases de lanza", se escucha en el clip de sólo unos segundos de duración, donde se puede ver el supuesto artefacto volador. "Lo vi que bajó y me paré", indica la persona que grabó el video desde su vehículo.

Fue @FrancesscoFerrari, usuario de TikTok, quien compartió el video en redes sociales.

"Es un gallinero en forma de ovni", "de todos los lugares en el mundo García Nuevo León fue el elegido" y "se quedo sin gas", son algunos de los comentarios que acompañan este clip tratando de explicar el fenómeno.

Sin embargo, otros aseguran que sólo se trata de una tapa de los tanques de agua que ponen para los fraccionamientos de la zona.

