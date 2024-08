¡Ah, caray! Expo de compositores mexicanos en el Metro tiene una foto de... ¿Chris Pratt?

En el Metro Auditorio, de la Línea 7, hay una exhibición permanente dedicada a esos talentos que el rock dio a conocer a nivel mundial. Hay ilustraciones de David Bowie, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, de The Beatles y demás exponentes de este género, de distintas décadas.

Sin embargo, en la estación División del Norte, correspondiente a la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, hay algo que no entendemos en la exhibición dedicada a los compositores mexicanos... Entre las fotografías se muestran personalidades de la talla de Pepe Aguilar, Espinosa Paz, Eugenia León, Leonel García y... ¿Chris Pratt?

Un video en redes sociales reveló cómo es que en esta exhibición de compositores mexicanos se encuentra el actor protagonista de "Guardianes de la Galaxia", por lo que los usuarios en esa estación se comenzaron a preguntar ¿por qué?

¿Cómo es que Chris Pratt llegó a una expo de compositores mexicanos?

En X, una joven arrobada como @azulartx, subió un video en su cuenta en el que se cuestiona por qué es que en el Metro División del Norte hay una exposición de compositores mexicanos y está Chris Pratt en ella. En el video, se ven fotografías de Ángela Aguilar, de su padre Pepe Aguilar, de Eugenia León, de Leonel García, Espinosa Paz, Vicente Fernández o Mijares, pero también destaca una del actor estadounidense.

La ilustración muestra la imagen de Chris Pratt y una placa dorada en la que está inscrito su nombre, por lo que los usuarios aseguran que no puede ser una confusión por la ilustración, pensando que fuera otro compositor mexicano. Hasta el momento, no se sabe por qué es que su imagen está en esta exposición, pero en redes sociales, la "carrilla" por el tema, no se dejó pasar.

La fotografía también dice al pie: "Cucurrucucú Paloma". Redes Sociales.

'Sus colaboraciones más memorables han sido con Juan Gabriel'

Las respuestas al tuit que escribió esta usuaria no tienen desperdicio. Uno de los usuarios de X refiere que todo es por la interpretación que Chris Pratt hizo de "Cucurrucucú Paloma" en la película "Eternamente Comprometidos", en algo que claramente es una broma.

"Wikipedia: Christian Sánchez Prieto, mejor conocido como Chris Pratt, es un reconocido cantautor mexicano nacido en San Pedro de Huajive, Hidalgo, el 21 de junio de 1979. Sus colaboraciones más memorables han sido con Juan Gabriel, Banda MS y Rockdrigo. De vez en cuando hace pelis"; "Diario paso por ahí y diario me pregunto lo mismo"; "Su nombre real es Christian Pacheco e inició su carrera como corista de los Aguilar", indicaron los usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de la imagen de Pratt como compositor mexicano. ¿A qué se deberá? Creemos, que, en efecto, es parte de una broma para hacer reír a los usuarios del Metro, porque la placa, debajo de su nombre, dice: "Cucurrucucú Paloma". ¡Al menos un buen rato pasaron quienes se dieron cuenta de esto!

que alguien me explique por qué en el metro división del norte hay una exposición de compositores mexicanos y está Chris Pratt jasjajsjakas. pic.twitter.com/Au1qWjwPOl — pink pony girl. (@azulartx) August 27, 2024

