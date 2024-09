Cobran 500 pesos a joven por cargar su celular en un restaurante, VIDEO se vuelve viral

Un teléfono celular es una recurso digital, que se ha vuelto indispensable en la vida del ser humano. Aunque, en sus primeros años, tener este objeto era sinónimo de exclusividad y de riqueza, conforme fue pasando el tiempo se popularizó, se volvió accesible para casi todas las personas del mundo y se convirtió en una herramienta esencial de comunicación, de información, de seguridad y de una infinidad de cosas que el ser humano pudiera imaginar.

Pese a que un celular está lleno de ventajas, existe una situación que a muchos los pone en vulnerabilidad si no están en casa, y es cuando el dispositivo anuncia que la batería está por agotarse. Ante esto, siempre se busca la forma de revivir el móvil, y por ello se opta en pedirle a algún establecimiento el favor de conectar el aparato o de que se le preste un cargador, sin embargo hacer esto puede tomar por desapercibidos a muchos.

Pedirle a un establecimiento que conecte el celular para que tenga pila, parece una de las acciones más inofensivas, pero al parecer en algunos lugares tiene un costo, y como muestra de ello, está un restaurante en el estado de Aguascalientes, que cobró una fuerte cantidad para poder cargar el dispositivo de un cliente.

A través de redes sociales, Omar Casas, compartió un video en la plataforma de TikTok, donde se muestra un desglose de su cuenta. Sorpresivamente, el internauta y sus acompañantes notaron un cargo de $500 pesos, el cual correspondía al servicio de carga de teléfonos. En el momento del acontecimiento, el joven mostró extrañeza por el costo, inclusive en la descripción del clip puso la leyenda, "Avisen! por el amor de Dios".

El video que se compartió por TikTok, hasta el momento tiene más de 117 mil reacciones, motivo por el cual otros internautas opinaron sobre la situación. "Para todos los que tenían duda, se comanda la batería por si se llegaran a quedar / descomponer, cuando devuelven la batería se les quita el cargo sin ningún problema", comentó otra internauta. Omar casas, respondió el comentario, y aseguró que eso fue justo que pasó, y solo fue un momento chistoso.

¿Está permitido realizar un cobro por cargar un celular?

Aunque, Omar Casas aclaró que la carga de su celular fue, porque le prestaron un batería portátil y se le regresó en dinero, los internautas empezaron a cuestionarse si los restaurantes y bares pueden hacer el cobro de este servicio. Ante esto, en México se encuentra la Ley Federal del Consumidor, la cual establece que todos los establecimientos tienen la obligación de notificar de manera clara y visible los precios de todos sus productos y servicios, incluyendo el de batería para móviles.

Por lo tanto, si un restaurante o cualquier otro establecimiento decide hacer un cobro por brindar servicios de carga a celulares, debe informarle al cliente para que el decida si accede o no, de esta forma no se estaría infringiendo la ley, porque si no se notifica o no hay información que avale el cobro, el lugar si se vería en serios problemas, puesto que esto se vería como un abuso.