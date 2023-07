Paso a paso: ¿Cómo identifico una cerveza adulterada o pirata?

Recientemente, la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, dio a conocer que decomisaron cervezas presuntamente clonadas en una región del Istmo de Tehuantepec, específicamente en Juchitán de Zaragoza.

Al interior de un tráiler estacionado a un costado de la avenida Tecnológico, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, encontraron varias charolas de cerveza pirata; incluso refieren que el conductor intentó sobornar a las autoridades para que no revisaran la unidad, sin embargo, los policías no cedieron ante la sugerencia de recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo.

A raíz de esto, te compartimos cómo es que puedes identificar una cerveza pirata, clonada o adulterada, para que tomes tus precauciones, tal y como sucedió con el tema del refresco falso que se estaba comercializando en la Ciudad de México.

El tráiler asegurado llevaba al interior cerveza adulterada. Especial

Paso a paso: ¿Cómo identificar una cerveza pirata o adulterada?