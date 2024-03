'Es nuestro México': Así defienden en redes a la música de banda en Mazatlán

"Quién diría que la música de banda sería un detonante para acabar con la gentrificación". Así es como en redes sociales comenzaron a manifestarse a favor de la música de banda en las playas de Mazatlán, reflejando lo que ha venido pasando en las últimas semanas con turistas que se quejan por costumbres y acciones realizadas en espacios turísticos en nuestro país.

Ha pasado con la comida, con la música y con otras tradiciones mexicanas por las que los turistas se quejan al venir a México, incluso con el que muchos meseros y meseras no hablen inglés, por lo que en redes acusan gentrificación e intento de anulación por parte de los turistas hacia la cultura mexicana. "Ellos vienen, se tienen que adaptar a nuestra cultura, por algo nos visitan, porque les gusta. Si no les gusta México, si no les gustan nuestras tradiciones, ¿por qué vienen?", señalan en redes sociales.

Primero, los organilleros

Una de las tradiciones populares en México, sobre todo en el centro del país, específicamente en la CDMX, son los organilleros de quienes recientemente se pidió en redes al Congreso que se declararan patrimonio cultural inmaterial de la capital.

Una modelo estadounidense refirió que ese sonido producido por los organilleros no era nada agradable y que deberían censurarlos, algo que no tomó nada bien el usuario de redes sociales, indicando frases como: "Los gringos se sienten demasiado libres de venir a imponerse sobre los mexicanos. En menos de 15 días: Una modelo se quejó de los organilleros e hizo tuits racistas; un gringo insultando a las personas que se topaba en México; la prohibición de bandas en Mazatlán; una gringa agresiva en café de Guanajuato", recopilando los últimos acontecimientos en los que se pronuncian turistas, sobre todo estadounidenses, en contra de las tradiciones en México.

"Soñé que se armaba una mega protesta en Mazatlán y a la convocatoria asistían músicos de otros estados: Mariachi de Jalisco, Son Jarocho de Veracruz, Banda mixteca de Oaxaca, Norteño de NL y por supuesto, Organilleros de la CDMX", fueron otros de los comentarios en redes con los que se defendió estas tradiciones que abren el debate sobre si en realidad son necesarias.

Las bandas en Mazatlán

Luego de la viralización de un video en donde se pide que no se toque música de banda en playas de Mazatlán, muchos usuarios en redes sociales argumentaron que es necesario que se regulen este tipo de actividades para fomentar el turismo y otros más a favor de que sigan existiendo estas actividades porque son reflejo de la cultura popular en México.

Aunque las autoridades indiquen que se regularán estas actividades, al menos en Semana Santa en Mazatlán, usuarios piden un alto a la gentrificación en el país, en donde no sólo se encarecen las viviendas o los costos de diversos servicios ya no en zonas turísticas sino en todos lados. Se pide en redes a los turistas aprender a convivir con las culturas y costumbres de los países a los que visitan. Tú, ¿qué opinas?

