FOTO | Fan suplica por ayuda para borrarse tatuaje con iniciales de Rosalía y Rauw Alejandro

Si la ayuda la suplicó cuando todavía no se confirmaba si Rosalía y Rauw Alejandro habían terminado, ahora que ambos han revelado que rompieron su compromiso, no queremos saber cómo está este fan que se tatuó las iniciales de ambos cantantes, pensando que su amor era para siempre.

Un seguidor tanto de la intérprete de "Saoko" como del puertorriqueño, se tatuó las iniciales de ambos cantantes en una de sus manos y ahora que su compromiso terminó, pidió ayuda en las redes sociales para que le recomendaran lugares para quitarse el tatuaje.

Las iniciales corresponden al título del EP que grabaron ambos cantantes. Especial

'¿Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes?'

A través de su cuenta de Twitter, el usuario con el arroba @callmepuxi, pidió ayuda a sus seguidores, luego de tatuarse las iniciales de Rosalía y Rauw Alejandro, la cual es igual a la portada del EP de ambos cantantes, lanzada este 2023.

"¿Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes? Es para una amiga, jajaja", escribió en el tuit en donde agregó una imagen en la que se ve su mano con el tatuaje de las dos R, tal y como se ve en la portada del material que ambos interpretan.

El tatuaje lo había presumido en redes el 28 de marzo pasado y días antes de confirmarse el rompimiento de la pareja, el joven refirió que necesitaba ayuda para quitárselo.

Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes ?? Es para una amiga sjjsjsns https://t.co/ytjv2JwHoT — elpuxamami {🦋oto🦋a🦋i} (@callmepuxi) July 25, 2023

'Hayan terminado o no, de todos modos quítatelo'

Las críticas no se hicieron esperar en las respuestas del tuit, que en lugar de darle alternativas de lugares para borrarse el tatuaje, criticaron el que se haya hecho el grabado de las iniciales de una pareja que no era la suya. Incluso muchos fueron más allá al decirle que el tatuaje estaba mal hecho.

"No mam*s, hayan terminado o no, de todos modos quítatelo, está bien culer*"; "Así no hubieran terminado quedó horrible, lo siento"; "Hay que ser friki para tatuarse eso y aparte es muy feo"; "Me parece una locura tatuarte iniciales de una pareja que ni conoces"; "Borra una R, sólo la del infiel", fueron los comentarios que recibió el tuit que al cierre de esta nota acumula más de 4 millones de impresiones.