Rosalía rompe el silencio sobre por qué terminó con Rauw Alejandro: 'No es fácil'

La cantante Rosalía ya habló sobre la ruptura con Rauw Alejandro y envió un breve pero triste comunicado en el que expresó lo que está viviendo en estos momentos, tras el escándalo mediático por la supuesta infidelidad del artista puertorriqueño.

La Motomami publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que señaló que son totalmente falsas las acusaciones contra Rauw Alejandro por infidelidad. Además pidió compresión a sus fans por este complicado momento por el que está pasando.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, dijo Rosalía en su breve mensaje.

Rauw Alejandro afirma que terminaron hace meses

El día de ayer el cantante de “Todo de ti” también publicó un comunicado en el que negó las acusaciones de infidelidad en su contra. Aclaró que él y Rosalía tienen meses de haber roto su compromiso, ya que se había comprometido en año nuevo, pero lo dieron a conocer en marzo pasado.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, indicó el cantante en un comunicado en redes sociales.

Rauw Alejandro mencionó que no podía quedarse callado ante los dichos de redes sociales que los involucran a él y a Rosalía.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, mencionó el cantante.