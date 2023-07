Rauw Alejandro dice que terminó con Rosalía hace meses y exhiben pruebas de que miente

El cantante Rauw Alejandro confirmó, lo que todos temían, que sí terminó con Rosalía y aseguró que fue hace varios meses cuando rompieron su compromiso.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, indicó el cantante en un comunicado en redes sociales.

Rauw Alejandro mencionó que no podía quedarse callado ante los dichos de redes sociales que los involucran a él y a Rosalía.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, mencionó el cantante.

Fans exhiben pruebas de que Rosalía y Rauw Alejandro estaban juntos el mes pasado

Y aunque con este comunicado Rauw Alejandro intentó parar el escándalo por la supuesta infidelidad, que ya negó, los fans no lo perdonan por haber dejado a Rosalía y salieron a desmentirlo.

Los usuarios aseguraron que es mentira que él y Rosalía terminaron hace varios meses y exhibieron las pruebas.

Los cibernautas señalaron que apenas hace cuatro semanas atrás, Rauw Alejandro compartió un video en el que imita a Rosalía.

Rauw Alejandro publicó un video imitando a Rosalía en junio pasado Foto: Especial

Asimismo, recordaron una entrevista de hace tres meses en la que Rosalía asistió al programa El Hormiguero en España y habló de su boda, aseguró que se casaría con Rauw Alejandro cuando terminara su gira por Europa. Y hasta aseguró que ya tenía un vestido de novia.

Primero de todo, rauw menciona que lo dejaron hace unos meses, cuando en Marzo salió RR y lo de su compromiso. pero mismamente este video es del mes pasado pic.twitter.com/hCSGCPPkCo — 🌚 (@ikerbeceiro) July 26, 2023

Además en junio pasado en el festival Primeva Sound, Rosalía le dejó un mensaje a Rauw Alejandro en las pantallas del concierto, en el que le decía que lo amaba y que “ojalá estuvieras aquí conmigo”.

. @Rosalia manda un mensaje a @RauwAlejandro previamente a cantar "BESO" en Primavera Sound Barcelona : "He visto el vídeo que has subido, te mato" "Ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo" pic.twitter.com/tlg7fazuL2 — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 4, 2023

Los fans consideran que en realidad la pareja terminó el pasado 16 de julio, justo cuando Rosalía subió una foto llorando en sus redes sociales, la cual fue comentada por la modelo Valeria Duque.