VIDEO | 'Gentrifican' el chile relleno con una preparación 'fifí' y los critican en redes

Los chiles rellenos son un platillo que, capeaditos, bañados en salsa de tomate con un rico picor y con queso en su interior, se han vuelto tradicionales en la cocina mexicana. Sin embargo, las alteraciones que de pronto tienen algunos platillos, provocan que en redes sociales señalen a quienes les hacen estas polémicas modificaciones.

Si ya le había tocado a los chilaquiles que se hicieron con salsa Valentina, ahora les toca a los chiles rellenos ser señalados luego de haber sido "gentrificados" y de haberse preparado de una forma gourmet que de tradicional no tiene nada, según los internautas.

'Gentrificación' de los chiles rellenos... ¿Por qué?

Refiramos primero que el término "gentrificación" se usa exclusivamente para señalar el proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto.

Sin embargo, cuando algo se hace del uso o conocimiento de las personas con un mayor poder adquisitivo, en redes se utiliza el verbo "gentrificar". A través de un video que se hizo viral, se dieron a conocer unos chiles rellenos que fueron modificados y duramente criticados por "fifís" en las redes sociales.

En el video se ve cómo en Estados Unidos, específicamente en Disney, preparan el chile poblano (al que en Estados Unidos llaman "jalapeño"), lo rellenan con queso y tocino, lo sumergen en una mezcla con ingredientes desconocidos, lo espolvorean de lo que podría ser pan molido (aunque en una versión distinta) y lo meten en una freidora con aceite hirviendo, para finalmente servírtelo como si de un elote "con chile del que no pica" se tratara. Muy crunch el asunto.

Quédense con sus chiles en nogada, yo quiero probar esta gringada cronchy pic.twitter.com/F4YP4jcIGD — 🇺🇦Viviana Hinojosa 💭 (@Vivianolala) July 25, 2023

'Quédense con sus chiles en nogada, yo quiero probar esta gringada crunchy'

En Twitter, red en la que se difundió el video, las opiniones fueron divididas, pues aunque unos sí aceptaban que querían probar el chile relleno más crunch, otros sentenciaron que los estadounidenses siempre hagan modificaciones a la comida mexicana para convertirlas en "aberraciones" culinarias.

"Pues mira, mi abuelita me decía que si no le quitas el pellejito a los chiles poblanos te empachas y a mí me choca que los gringos tienen la manía de deformar nuestra comida y hacer porquerías horrendas"; "No puedo dejar de notar que no le quitan la piel, y pues la verdad yo paso. Ni siquiera lo compararía con un chile en nogada, me basta un buen taco de rajas con arroz en vez de eso. Nomás es la fritura crujiente lo que se antoja y para eso cualquier tempura me funciona", fueron algunos de los comentarios de este chile relleno "gentrificado". Tú, ¿le entrarías?