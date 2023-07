VIDEO | 'Las promesas se cumplen': mejores amigos se casan tras pasar 10 años solteros

Dicen que lo más importante que tienen los seres humanos es su palabra y este par de amigos de la infancia vaya que se lo tomaron demasiado en serio, pues luego de haber prometido que si en diez años los dos seguían solteros, se casarían.

Su historia se viralizó en redes sociales y fue Génesis la encargada de contarlo todo en TikTok, en donde relató cómo durante la escuela fueron los mejores amigos, pero ninguno se atrevía a decir lo que sentía uno por el otro.

'Promesas son promesas'

En su cuenta de TikTok, Génesis Cueva compartió la historia por la que hoy tanto ella como Giovanni, su esposo, se volvieron virales en las redes sociales. Cuando ambos tenían 15 años se conocieron en la escuela y se volvieron inseparables. "Si seguimos solteros en 10 años, nos casamos", le dijo ella a él y sí, lo cumplieron.

"Todo pasa más o menos por los años 2008-2009, cuando yo era la nueva en el colegio y no tenía amigos. Me senté cerca de la puerta junto con mi amiga, de ahí, fue ingresando él y le digo a mi amiga, '¿Cómo se llama ese chico?' y me contestó que se llama Giovanni. 'Desde mi perspectiva se veía bonito', relató.

Aunque los dos tuvieron relaciones previas a su matrimonio, Génesis cuenta que ella se refugiaba mucho en él cuando otras personas la hacían llorar en relaciones anteriores y que ella de pronto se ponía celosa o se alejaba cada que él salía con alguien. Sin embargo, pasaron los diez años de su promesa y al reencontrarse, decidieron cumplir lo que habían prometido cuando tenían 15 años.

'Al final sabían que estaban destinados'

Los comentarios, sin duda alguna, están llenos de amor y de empatía para esta joven pareja. "Qué bellos, al final sabían que estaban destinados"; "Vi todo tu storie y simplemente los tiempos de Dios son perfectos"; "Se nota que se regustaban desde antes"; "Bellos, me encantó la historia, eso es para que vean que sí existe el amor desde jóvenes", fueron algunos de los comentarios que recibió Génesis tras contar su historia de amor con Giovanni.