¿Qué es el ghosting laboral y por qué los jóvenes lo usan como venganza al buscar trabajo?

¿Te ha pasado que al ir a una entrevista de trabajo, el reclutador o reclutadora te dice el clásico: "Muchas gracias, nosotros te llamamos"? Y la realidad es que nunca te llaman. Ese mensaje en donde te indiquen si están -o no- interesados en tus servicios, nunca llega. Por ello, el ánimo decae y te quedas sin saber qué es lo que hiciste mal en el proceso o el por qué no cumpliste con las expectativas para quedarte con el empleo.

Ahora... ¿te imaginas que fuera al revés? Precisamente esta conducta es la que están adoptando muchos jóvenes para darles a entender a las empresas que el feedback es importante, aunque varios especialistas también indican que podrían aplicarlo por miedo o por falta de compromiso.

¿Qué es el ghosting laboral?

El ghosting laboral se usa para referirse a la conducta de un trabajador o candidato a un puesto que literalmente se desaparece y se esfuma de sus compromisos asumidos sin dejar señal alguna y sin ningún motivo aparente.

El especialista Daniel Colombo, explicó para American Express como coach especializado, que aunque parezca extraño, de un día para el otro el empleado no concurre más al trabajo, no responde las llamadas, los mails, ni tampoco se le puede ubicar a través de la persona que lo recomendó o algún familiar.

Colombo indicó que más allá de señalar una falta de compromiso, es una incomodidad no manifiesta por parte del empleado que no se anima a plantear su situación ante su líder o referente. "Es factible que el colaborador tiene miedo o, por inexperiencia, no sabe cómo dar por terminado el vínculo laboral".

¿Tú has aplicado el ghosting laboral? Pixabay / La Razón.

Otras causales del ghosting laboral

Otra de las causas por las que el ghosting laboral se produce, es porque los candidatos o empleados no tienen el coraje para asumir su imposibilidad de afrontar responsabilidades. "La falta de experiencia laboral con que salen los estudiantes de la mayoría de las carreras, alienta situaciones de ghosting", indicó el especialista.

Además, indicaron que también muchos de ellos, candidatos sobre todo, aplican el ghosting laboral en venganza a los empleadores por no darles feedback cuando están llevando a cabo un proceso. Dejan de presentarse o de responder si después de una o dos entrevistas, no se sienten atraídos por el empleo.

