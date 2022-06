Muere Cooper Noriega, estrella de TikTok, tras publicar perturbador VIDEO

Cooper Noriega, estrella de TikTok, se une a la lista de influencers que murieron de forma misteriosa, ya que el tiktoker fue hallado muerto en un estacionamiento.

Cooper Noriega tenía más 2.7 millones de seguidores en TikTok, por lo que su muerte impactó a los usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con los reportes, la celebridad de TikTok fue hallada en una estacionamiento de un centro comercial en Los Ángeles, cuando una persona lo vio inconsciente pidió ayuda al 911, por lo que llegaron los servicios de emergencia al lugar.

Sin embargo, ya era muy tarde, pues los paramédicos no pudieron revivirlo. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del joven de TikTok, ya que según los primeros reportes, el tiktoker no presentaba señales de agresión o de algún tipo de delito, por lo que las autoridades esperarán a que se le realice la autopsia para determinar el deceso.

El extraño video de Cooper Noriega que publicó en TikTok antes de morir

Lo que más conmocionó a los usuarios de las redes sociales es que horas antes de que Coooper Noriega apareciera muerto, publicó un extraño video en TikTok en el que aseguró que presentía que iba a morir.

En el breve clip el tiktoker está acostado y acompañó las imágenes con un perturbador texto: “¿Quién más está pensando que va a morir?”.

Los seguidores del tiktoker están devastados y aseguran que ese extraño video fue la señal del influencer con la que avisó que se despediría del mundo terrenal.

"Fue una señal y nadie se dio cuenta", "Se estaba despidiendo de nosotros y nosotras. I love you Cooper", fueron algunos de los comentarios de sus fans.