VIDEO | Hombre se salva de asalto al reconocer al delincuente que lo iba a robar

Son casos contados, pero de mucha suerte. Alguna vez contábamos la historia de un hombre que se encontraba en el Metro de la Ciudad de México y, antes de entrar al área de torniquetes, fue asaltado por un hombre al que reconoció: era un vecino. Al saludarlo y decirle que no le robara nada porque se conocían, siguieron juntos su camino. Esta historia es similar.

A través de un video se puede ver cómo un hombre que estaba a punto de ser asaltado, se salvó porque reconoció al delincuente que estaba a punto de robarlo. Todo fue captado por una cámara de video.

Un hombre fue asaltado y reconoció al cómplice. Especial

Hombre se salva de asalto al reconocer al delincuente

A través de TikTok se viralizó un momento en el que un delincuente intentaba asaltar a un hombre, sin embargo, el asalto quedó frustrado luego que la víctima reconociera al cómplice de su asaltante. De acuerdo a lo que se difunde en medios, al momento de ceder sus pertenencias, el hombre saluda a quien va con el asaltante, provocando que el asalto, entonces, quede frustrado.

Usuarios comparten sus experiencias

A través de los comentarios, muchos usuarios compartieron también historias parecidas, en las que en diversas circunstancias, se han salvado de un asalto por conocer al delincuente.

"Una vez nos iban a asaltar a mi ex y a mí y cuando vieron a mi ex lo reconocieron, resulta que eran amigos de niños y se quedaron platicando"; "Una vez robaron el autobús donde yo iba y un exvecino me reconoció y cuando me toco dar las cosas, él les dijo: a ella no"; "A mi una vez en un camión me reconoció mi vecino asaltante y me dijo que yo no le diera nada. Lo peor, me bajé en la misma parada que él", fueron algunas de estas historias compartidas en el video.