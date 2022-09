Joven se vuelve viral por pedirle matrimonio a una figura de cartón de Jungkook de BTS (VIDEO)

Tanto BTS como su fandom, ARMY, siempre dan de que hablar, ya sea por sus éxitos, premios, conciertos o por lo que pueden llegar a hacer las fanáticas por los integrantes de la agrupación sucoreana.

Es por ello, que el pasado domingo 4 de septiembre, se volvió viral un vídeo en que una joven se arrodilla frente a una figura de cartón de Jungkook, para pedirle matrimonio con anillo en mano.

El clip se compartió en TikTok por el cantante Cano Aguilar, agregando el texto "Otaku le pide matrimonio a integrante de BTS" y ya cuenta con más de 4 millones de visitas, además de miles de comentarios.

Cano explica en otro video lo que sucedió, cuenta que el pasaba por ahí con su equipo y al ver una gran multitud frente a la Frikiplaza de Monterrey, decidieron ver lo que sucedía y como traía su guitarra, le pidieron cantar las mañanitas.

Él accedió, creía que alguna de las muchachas reunidas cumplía años, luego supo que no era así, sino que le estaban cantando a una figura de cartón. Cano desconocía de quien se trataba, pero las fans le estaban festejando a Jungkook porque su cumpleaños fue el 1 de septiembre.

Después le pidieron que cantara una canción romántica y nuevamente aceptó la propuesta, cuando estaba cantando se dio cuenta de que una joven traía un anillo en la mano y creyó que le pediría matrimonio a alguien del lugar, pero no fue así.

Sorprendido pero sin dejar de tocar, vio como la muchacha se arrodillaba para pedirle matrimonio a Jungkook de cartón, mientras los demás asistentes grababan el momento. Cano agregó que el respeta a las fans del grupo.

Ante el suceso, los comentarios no se hicieron esperar y más las burlas hacia la joven, no sólo en TikTok, también en Facebook comentaron cosas como: "Por eso los aliens no nos visitan", "Neta no sé como es qué sé aguantó la risa él chavo qué está cantando" o "Lo dejó sin palabras".