'No quiero lastimarlos': Mamá no quiere deshacerse de los piojos de su hija porque es vegana

¿Qué es lo primero que hace una madre de familia cuando se da cuenta que uno de sus hijos o hijas, tiene liendres o piojos? Busca de la manera más rápida y hasta desesperadamente todos los métodos para poder deshacerse de esos pequeños insectos que se alimentan de la sangre humana.

La historia que te vamos a contar, es todo lo contrario a todas esas madres que quieren desaparecer a esos piojos de la cabeza de sus hijos, ya que al ser vegana, esta mamá no quiere acabar con los que tiene su hija, pues no quiere lastimarlos.

'Los veganos no matan a los seres vivos'

Todo comenzó cuando una mamá se dio cuenta que la hija de su vecina se estaba rascando desesperadamente la cabeza y, cuando la vio, estaba infestada de piojos. Ella se comunicó con su vecina para hacerle saber el problema de la niña, sin embargo se encontró con una sorpresa que hoy nos tiene contándote esta historia.

Cuando le contó a la madre de la niña lo que estaba pasando, ella le respondió que no podía matar a los piojos porque ella es vegana y los veganos no matan a los seres vivos. "Ella me dijo que estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían la mejor oportunidad de sobrevivir", contó la vecina incrédula.

La vecina le dijo que esa no era una solución y que si no hacía algo, no dejaría que su hija la visitara y la respuesta la volvió a dejar impávida, pues la acusó de estar condenando a los piojos a una "muerte lenta y dolorosa".

Remedios para eliminar piojos

Los especialistas de Mayo Clinic refieren que si tienes piojos, primero debes bañarte con agua y jabón. Después de bañarte, aplica permetrina (Nix) en las zonas afectadas antes de acostarte y luego dúchate por la mañana. Repite este tratamiento durante nueve días después de la primera aplicación.