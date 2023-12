¡Mañosos! Acusan a famoso restaurante de reciclar el pozole que no se comen los clientes | VIDEO

Una famosa cadena de comida tradicional mexicana volvió a generar controversia después de que se divulgara en redes sociales que, de acuerdo con fuentes cercanas a sus trabajadores, los meseros reciclan la comida, es decir, vuelven a servir a los clientes lo que no consumen otros.

En medios digitales se difundió un fragmento de un video donde el comunicador Gusgri entrevista a un mesero en torno a secretos de la industria restaurantera, donde éste afirma que un amigo suyo, quien labora en la cadena Casa de Toño, le confirmó que llevan a cabo el reciclaje de comida.

“Él me ha comentado y lo ha visto que el mismo pozole que pide la gente —porque a veces son platos grandes y el niño no se lo come o alguien se llenó— se recicla. Él mismo me dice: ‘yo ya no como ahí cuando me dan comida de empleado’, porque ha visto literal que el mismo pozole que regresan es el que ponen en la olla ”, acusa el mesero de nombre Eduardo, en el podcast.

Asimismo, el invitado del podcast confirmó que, como se difundió meses atrás, los empleados reciben malos tratos y no se les tiene permitido recibir propina.

“No pueden meter celular, no pueden meter cartera, les cosen las dos bolsas frontales del pantalón, las dos bolsas traseras y si llevan un mandil, va sin bolsas. ¿Para qué? Para que no se claven ninguna propina, porque ahí la propina se organiza en tronco, es decir, propinas para todos”, explicó Eduardo.

“Sí, se hizo mucha polémica y lo que hay ahí en redes es verdad todo”, concluyó.

Usuarios en redes sociales se mostraron de acuerdo con el video, pues refieren que saben de casos cercanos de trabajadores de ésta y otras cadenas de restaurantes a quienes no les son respetados sus derechos laborales.

Sin embargo, otros más acusaron que el material es desinformación, y que mientras no haya declaraciones de alguien que sí trabaje en la cadena no es posible corroborar nada de lo dicho por el invitado del podcast.

