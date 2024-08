¿Es de mala suerte? Este es el verdadero significado de que se te aparezca una mariposa negra

¿Cuántas veces no hemos escuchado o leído que un gato negro es de mala suerte? ¿Cuántas veces no se ha pedido fortalecer el protocolo de adopción para estos animalitos porque, sobre todo en Halloween, corren el riesgo de ser sacrificados para rituales? ¿Cuánto no hemos escuchado sobre algo similar con las mariposas negras, por ejemplo?

Hemos leído en múltiples ocasiones que encontrarnos con mariposas negras es una señal de mala suerte, de que algo malo está por pasar, de que la muerte anda rondándonos, sin embargo... ¿esto es real? ¿De dónde surge esta leyenda popular? ¿En serio son de mala suerte? Este día tomemos un momento para reflexionarlo.

¿De dónde nace la leyenda de que las mariposas negras son de mala suerte?

Aunque en diversas partes de América Latina hay diversas leyendas del por qué ver una mariposa negra es de mala suerte o mal augurio, la más fuerte viene desde Perú, que cuenta que Huayna Cápac, antepenúltimo del gobierno inca, se encontraba en Quito cuando un mensajero desconocido se acercó a él con una caja.

Cuando Huayna Cápac la abrió, salieron decenas de polillas que revolotearon a su alrededor. Posteriormente, se dice que estas polillas provocaron la epidemia que tiempo después causaría la muerte de todo el ejército e incluso del propio Huayna Cápac. Si bien se dice que en realidad murieron por viruela o sarampión, la realidad es que la muerte se le adjudica a estas mariposas negras.

En Mesoamérica, a la mariposa negra se le llamaba "mictlanpapalotl", que en náhuatl significa "mariposa del país de los muertos",;"micpapalotl", que significa "mariposa de la muerte" o "miquipapalotl", que significa mariposa de la mala suerte.

Las mariposas negras no son de mal augurio. Especial.

¿Y en realidad es de mala suerte?

No. Los especialistas indican que esta mariposa, coloquialmente llamada "ratón viejo", de colores negro y tornasolado, si te acercas mucho a ellas para ver sus hermosos y brillantes colores, en realidad es una polilla muy inocente que se nutre de jugos de fruta fermentada.

Generalmente buscan los lugares más oscuros para protegerse de sus depredadores, quienes son, nada más y nada menos que los seres humanos, quienes bajo estas creencias de estar relacionada con el mal augurio y la mala suerte e incluso la muerte, les quitan la vida sin antes investigar que en realidad, no son ni siquiera animales que puedan afectar de alguna manera su salud.

Hay lugares en donde estas bellas mariposas negras, hasta son consideradas de buena suerte. En Bahamas, por ejemplo, son conocidas como "polillas del dinero", pues existe la idea de que si una de ellas se posa sobre alguna parte del cuerpo, traerán dinero a la persona sobre la que se posen. ¿Cómo ves? Una cosa más para aprender este día.

