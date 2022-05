Mujer da refugio a ucraniana y su esposo se va con ella 10 días después

Una mujer decidió abrir las puertas de su casa a una refugiada ucraniana, sin saber que su esposo la abandonaría por ella 10 días después.

Obra de ayuda termina en tragedia y traición

Tony y Lorna tenía una relación desde hace 10 años y al saber de la invasión rusa la pareja decidió recibir en su casa de West Yorkshire, Inglaterra, a una refugiada ucraniana llamada Sofía.

Fue apenas en este mes de mayo, cuando Tony y Lorna decidieron ofrecer refugio a Sofía.

Decidí que lo correcto era poner un techo sobre la cabeza de alguien y ayudarle cuando lo necesitaba desesperadamente y así es como Sofía me ha pagado por darle un hogar Lorna

Tony declaró a The Sun que la conexión con Sofía fue inmediata y como nunca antes lo había sentido con otra persona.

Tony y Sofía comenzaron a pasar tiempo juntos y a coquetear entre ellos, sin embargo, Lorna se dio cuenta y empezó a sentirse celosa y a reclamarles, hasta que un día las dos mujeres tuvieron una pelea en la que Lorna corrió a Sofía de la casa y Tony decidió irse con ella.

te puede interesar Loro cree que es un perro y ladra igual que su hermano lomito (VIDEO)

Tras la pelea, Tony le advirtió a Lorna que si Sofía se iba, él se iría con ella, así que ambos se marcharon y se fueron a vivir con los papás del hombre, aunque actualmente están buscando una casa para vivir solos.

“Siento mucho por lo que está pasando Lorna, esto no fue su culpa y no se trata de nada que ella haya hecho mal. Nunca nos propusimos hacer esto, no estaba planeado y no queríamos hacer daño a nadie”, dijo Tony.

Sin embargo, parece que Tony ya tenía todo planeado desde el principio, pues reveló a The Sun que él y Sofía ya se habían conectado en Facebook y desde la vio quedó flechado por la ucraniana.