Ni Shak se atrevió a tanto: mujer destruye casa que construyó en terreno de su exsuegro

"Jamás me verán derrotada. Para que vean que puedo sola". Con este mensaje, Yumiko confesó que decidió demoler la casa en la que vivía, pues su exsuegro la amenazaba con correrla. ¿La razón? No tenía motivos para mantenerla viviendo ahí, ya que su hijo la abandonó y decidió irse con otra mujer.

Y no sólo esto: quien fuera la pareja de Yumiko la abandonó con cuatro hijos. Aún con todo esto, el hombre la intentó desalojar, algo que no intimidó nunca a la mujer que prefirió mil veces demoler la casa, a darle gusto a su exsuegro de dejarla sin vivienda a ella y a sus hijos.

Destruyó una casa de tres pisos

Yumiko se casó en Perú en el año 2003 con Ricardo, un hombre con quien procreó cuatro hijos. Esto los llevó a construir una casa de tres pisos para que hubiera espacio para todos y que disfrutaran muchísimo más a su familia y, al mismo tiempo, su espacio personal. Ricardo, luego de un tiempo, decidió abandonar la casa y abandonar a su familia, para comenzar un nuevo camino al lado de otra pareja.

La casa que Yumiko construyó junto a Ricardo, la edificaron en un terreno propiedad del papá de Ricardo, quien al saber que no había ya una relación entre los dos, era tiempo de él quedarse con la casa y desalojar a su exnuera junto con sus nietos.

Ante la incertidumbre y el coraje que tenía al darse cuenta que la estaban despojando de su casa, Yumiko tomó la decisión de demoler su casa, antes que entregarla a su exsuegro.

'Él decidió abandonarnos'

En declaraciones que fueron retomadas por medios de comunicación, Yumiko declaró que no era justo que su exesposo los haya abandonado y dejado a la deriva, y que encima su exsuegro les quisiera quitar la casa que habían construido para su familia. Además, tomó esta acción como un acto de resiliencia y de resistencia para quienes pensaron que se iba a rendir.

"A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos; nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó", declaró a medios locales. Tú, ¿qué hubieras hecho?