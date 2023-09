VIDEO| YouTuber dice 'mentiroso' a Maussan y revela verdad sobre marcianos momificados

Primero, ofrecieron disculpas a Jaime Maussan luego de darse a conocer que Estados Unidos posee no sólo naves espaciales, sino también restos biológicos no humanos, de acuerdo a las declaraciones del exagente de Inteligencia David Grusch.

Luego, indicaron que realmente no estamos solos, que no podemos ser tan egocéntricos como para creernos los únicos en este universo. Después, cuando Jaime Maussan se animó a visitar la Cámara de Diputados para presentar cuerpos no humanos en el Congreso, todo volvió a cambiar.

De nueva cuenta los detractores de Maussan se hicieron presentes y no sólo científicos y estudiosos del tema pusieron en entredicho las investigaciones del ufólogo mexicano, sino también youtubers, influencers que con el poder de su alcance en redes, han aprovechado la coyuntura para subirse al tren, como dicen los más jóvenes.

Uno de estos youtubers es Daniel Santomé Lemus, conocido como Dalas Review, quien llamó mentiroso al investigador mexicano y, de paso, presentó pruebas respecto a esta situación, para que sus suscriptores se dieran cuenta "de la farsa" de Maussan.

'No estamos viendo auténticos cadáveres alienígenas momificados'

Al inicio del video, Dalas menciona la negativa por parte de la UNAM para aceptar que tuvieron que ver con la investigación de Maussan, acerca de los cuerpos no humanos presentados en la Cámara de Diputados. "¿Es esto verdad? ¿Realmente estamos viendo auténticos cadáveres de alienígenas momificados? La respuesta es no, pero es más profundo que un simple no", indica.

Además de llamar "mentiroso" a Maussan, el youtuber también consideró que el ufólogo "es un chiste" pues los restos no humanos presentados por Maussan, son falsos.

'Esos humanos no humanos son falsos'

Después de su análisis, el youtuber aseguró que estos supuestos aliens son el equivalente a figuras de plastilina. "Pero una versión hecha con distintos trozos de diferentes animales, puestos con alguna clase de cuero".

Sentenció: "Viéndolo te puedes dar cuenta que no tiene mucho sentido de ningún cuerpo, parece algo hecho por un niño, sin ningún tipo de articulaciones. Cuando lo analizas, te das cuenta que esta tontería, te das cuenta que tiene un montón de huesos de diferentes animales".