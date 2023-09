¡11 mil pesos!': Mujer se viraliza con este VIDEO al ver lo que tiene que pagar de luz

Es como cuando te llega un cargo tan, pero tan absurdo, que ya no sabes si reír o llorar. Literal (y sí en el sentido literal, no como el que dice la chaviza), la mujer no sabía si echarse unas carcajadas y soltar la lágrima hasta inundar su casa, pues lo que sus ojos veían en la pantalla del celular era algo complicado de creer.

Ahora no sólo tenía que soportar las altas temperaturas registradas en Hermosillo, Sonora, sino también el cargo que la Comisión Federal de Electricidad le hizo, pues el cargo a su recibo digital, superaba los 10 mil pesos por un solo bimestre.

leer más Por estar harto de su música, hombre arranca enfurecido el medidor de luz de su vecino

Espera... ¿Cómo que casi 11 mil pesos?

A través de un video de TikTok, una mujer se viralizó al reaccionar luego de ver la cantidad que tiene que pagar por su consumo de luz, en Hermosillo, Sonora. Al principio del clip, ella comienza a reírse nerviosa, a sabiendas que por las altas temperaturas de los últimos meses han tenido que usar el aire acondicionado que se ve incluso a sus espaldas durante el video.

Luego de reírse y ya revelar la cantidad de dinero que tenía que pagar, comenzó el cúmulo de emociones que terminaron con un reclamo de abuso, de acuerdo a la mujer. "Ay, no mam*s, no mam*s, once mil pesos, no mam*s... ¡No mam*s, Cinthia, 11 mil pesos, no, esto es un abuso!", dice a una joven quien no deja de grabar al tiempo que soltaba risas por las reacciones.

"Esto es vivir en Hermosillo, Sonora, y ver el recibo de luz cada dos meses", refiere en el video del cual ya se limitaron los comentarios, pero que alcanza los 135 mil favs.

'Apuéstale a paneles solares'

Entre los comentarios que se emitieron antes de que la autora del video los limitara, había decenas de recomendaciones para que comenzaran a usar los paneles solares.

"Mi recibo de luz bajo de 2 mil 500 a 218 con paneles solares, con la diferencia de precio se pagan en tres años y tienen garantía de 25 años"; "Apuéstale a paneles solares, una muy buena inversión. Estás en un estado con buena captación de rayos solares"; "Para los que dicen que por qué no apaga el aire acondicionado, wey, en el norte no se puede estar dentro de una casa sin aire porque son unos hornos", fueron algunos de los comentarios que todavía se pueden leer en este clip.

En los estados del norte, es común el uso de aires acondicionados que elevan los costos de la luz, teniendo escenas como estas de manera recurrente. Quizá el uso de los paneles solares pueda ser buena opción.