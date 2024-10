Mujeres llenan una hielera con refresco de una cadena comercial y se viralizan | VIDEO

A través de las redes sociales, día con día se comparten miles de historias de la cotidianidad, algunas se vuelven virales porque generan varios comentarios y polémica entre los internautas.

Como un video que se volvió viral, en el que se puede ver como dos mujeres tienen una hielera de gran tamaño, la cual usaron para tomar refresco de una máquina, porque el servicio era "refil".

Las dos mujeres colocaron su hielera en el piso, frente a la máquina de refrescos de la tienda, usaban dos vasos para ponerles soda y luego la vaciaban en su contenedor de una capacidad de al menos 20 litros.

Sin embargo, su acción causó diversos comentarios, entro los cuales señalaron que no estuvo bien su acción, mientras que otros usuarios de X las defendieron al resaltan que habían pagado por el consumo .

Entre los comentarios indicaron: "Y sin gas", "¿y cuál es el problema? La culpa la tiene la tienda por no poder organizar mejor la forma de atender a sus clientes... Y las personas al pagar creen tener la razón de cómo hacer el autoservicio", "lo pagaron", "si ya pagaron no veo el problema. ¿Es tu refresco o qué?", "weee publica bien todo! Pagaron por 110 hot dogs para el hospital y llevarían el refresco al hospital. Obviamente no lo llevarían en vasos. Estuvo mal por parte de la tienda, debió haber dado en botella o lata", "por eso ya son pocos los establecimientos con "refil".

Estás mujeres fueron captadas llenando una hielera con refresco en #Costco; la justificación fue que compraron 110 hot dogs y lo hicieron para no llevar muchos vasos de refresco.



¿Será? O ya aprendieron a sacarle jugo a la membresía 😅 pic.twitter.com/MatBL3IXfj — La Hora (@LaHoraMX) October 26, 2024

Por su parte, hubo quienes precisaron que habían comprado mucha comida, por lo que podían llevarse la bebida de esa forma y así evitaban estar yendo a rellenar vaso por vaso: "Ya dijeron que compraron muchos hot dogs, ¿si fue así cual es el problema? No se iban a llevar más 100 vasos con refresco o si", "ellos son los únicos que pierden... ya que se nota que no saben nada de nutrición y se alimentan de comida chatarra, una buena salud no está en su futuro", "debemos conocer la verdadera razón, las señoras compraron 150 hot dogs en Costco, por lógica de menos les corresponde líquido ilimitado, yo veo el abuso, simplemente toman lo que les corresponde".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT