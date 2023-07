AUDIO | '¡No controlo el avión!': así fue el encuentro de terror entre un piloto mexicano y tres ovnis

Las palabras de David Grusch, ex funcionario de alto rango de la Inteligencia de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, sobre que el país oculta información sobre ovnis y extraterrestres desde 1930, además de haber recuperado una aeronave no humana y tener en su poder restos biológicos no humanos, siguen resonando y muy alto.

Esta declaración sirvió para dar cuenta de los múltiples encuentros que en su momento tuvieron varias personas alrededor del mundo tanto con extraterrestres como con ovnis, algo que nunca les creyeron y por lo que los tildaron de "locos". Uno de ellos fue Carlos Antonio de los Santos, un piloto mexicano que vivió un momento de terror al ir pilotando un avión y no tener control de él, al encontrarse no con uno ni con dos, sino con tres ovnis.

El piloto mexicano no podía creer lo que estaba viendo. Especial

'¡No estoy controlando el avión!', el audio viralizado en redes

El 3 de mayo de 1975, el piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos, hizo una llamada de emergencia a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al momento de visualizar tres ovnis mientras volaba de Guerrero a la capital mexicana.

Él salió de Zihuatanejo con dirección al entonces Distrito Federal, cerca de las 10:30 de la mañana, en un avión ligero Piper P24 con un plan de vuelo que se modificó por razones de clima. En Tequesquitengo, tuvo que cambiar su ruta a la CDMX.

Carlos Antonio cuenta que se sintió observado tanto del lado derecho como del lado izquierdo y al voltear, se dio cuenta que estaba rodeado de objetos en color gris "con una especie de cabina de mando" y un parabrisas un tanto polarizado. Fue entonces que pidió ayuda a la torre de control, pues se dio cuenta que no tenía el control del avión. El audio se viralizó en redes sociales y hace cinco años, incluso, se subió a un canal de YouTube.

'Estoy volando, aparentemente sin control'

En el audio, al piloto Carlos Antonio de los Santos se le escucha decir: "estoy volando, aparentemente sin control. El avión va sin control, ya no estoy controlando el avión. Están volando alrededor de mí, uno se precipitó hacia el avión y me pegó en la parte inferior del avión, estoy probando el tren de aterrizaje y aparentemente no sale... el avión está volando sin control, yo no lo estoy controlando".

Posteriormente se dio a conocer que desde la Torre de Control se captó la presencia de tres ecos, tres objetos alrededor de ese avión que estaba pilotando el mexicano. Esta fue, incluso, una de las historias más vociferadas a lo largo de la historia entre los encuentros con los ovnis y los seres humanos.