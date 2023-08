Esta es la polémica razón por la que cancelaron a la youtuber Jessica Fernández tras viajar a Ruanda

El nombre de Jessica Fernández seguro te suena si consumes podcasts. Ella conduce uno muy popular llamado "Más allá del rosa", en donde se habla del empoderamiento femenino y se platican de temas importantes y necesarios para la mujer en la actualidad. En él, Jessica entrevista a mujeres que, a través de sus experiencias, visibiliza diversas problemáticas y también historias de éxito e inspiración para las mujeres que consumen ese material.

Debido a su éxito, la youtuber fue invitada por la fundación Duhozanye, para que ella platicara con mujeres en Ruanda, las cuales son sobrevivientes del genocidio de 1994, en donde asesinaron a cerca de un millón de personas, en un intento de exterminio de la población tutsi. Sin embargo, el material que compartió en redes -pese a ser el adelanto de un trabajo que presentará próximamente- ha causado polémica, tanto así que su nombre ha comenzado a ser cancelado.

En La Razón, te contamos por qué se está cancelando a Jessica Fernández y cuál es su postura ante todo lo que está sucediendo tras su posteo en su cuenta de Instagram, así como también te compartiremos un poco del contexto de lo sucedido en Ruanda, en 1994.

Jessica es popular debido al trabajo que hace en su podcast 'Más allá del rosa'. Especial

¿Por qué están cancelando a Jessica Fernández?

Jessica Fernández es una youtuber, influencer y podcaster que se hizo famosa en México por conducir un podcast llamado "Más allá del rosa", del que ya te contamos al inicio de esta nota. Gracias a ese trabajo, la joven de 27 años fue invitada por la fundación Duhozanye para asistir al congreso Women Deliver Conference, en África, para platicar un poco con mujeres víctimas de violencia y, además, sobrevivientes al genocidio histórico de Ruanda, en 1994.

Fue un video en el que Jessica adelanta un poco sobre la plática que tuvo con estas mujeres, el que provocó que la señalaran como "clasista"; "racista"; "blanca privilegiada" al aceptar la invitación y exponer el que estas mujeres hayan visto el asesinato de sus hijos, de sus padres y sus hermanos y que hayan sobrevivido a ese genocidio.

Se indicó que Jessica fue racista y que está lucrando con el dolor de personas que son racializadas, además de haber reproducido formas de violencia poniéndose como el centro de la discusión, sin tener un contexto un poco más completo sobre el tema y de no reconocer un racismo interiorizado.

Los comentarios en contra de Jessica

En su cuenta de Instagram, Jessica Fernández compartió un video en el que expone a mujeres que quedaron viudas tras el genocidio de Ruanda, en 1994, y no fue bien recibido en su mayoría, pues la acusaron sólo de querer lucrar y no de visibilizar lo que ellas habían vivido en la década de los 90.

"El objetivo no era ir y escucharlas, respetarlas, sino generar el mayor material posible y de la forma más morbosa y voyerista para crear un contenido controversial con el que lucrar"; "Tengo una duda: ¿la monetización que se reciba de este contenido en qué ayudará a estas mujeres? Si no, desde mi perspectiva, es lucrar con su dolor"; "Ajá, y ¿cuándo las víctimas tienen rostro y reconocimiento? Todo lo que aquí se ve es 'Yo tuve el privilegio de escuchar'; 'Yo me siento honrada'... ¿Era para ti o para ellas?", fueron algunos de los comentarios que Jessica recibió en contra.

También hubo comentarios a favor de Jessica

Aún con el hate y la cancelación que está viviendo Jessica Fernández, hubo muchas mujeres que también mostraron su apoyo a través de comentarios en donde indican que el que visibilice estas historias a través de su plataforma, en la que tiene millones de seguidores, es importante para aquellas personas que no conocen el contexto de estas mujeres en Ruanda y lo que tuvieron o tienen que vivir actualmente en un entorno violento.

"Yo aquí sólo veo que Jess quiere contar una historia que muchos no conocemos y está bien visibilizarla. ¿Todos esos que critican de qué manera están ayudando a construir el territorio que los rodea?"; "Por todo lo que leo, ahora resulta que está mal querer ir al otro lado del mundo a conocer sobre historias y problemáticas sociales provenientes de otras culturas"; "Niña, tienes 27 años y estás haciendo más ruido que muchos medios con más personal y más recursos en temas medulares de nuestro país y ahora de otras partes del mundo. Ni qué perdonar, lo estás haciendo muy bien. Abrazo", fueron parte de los comentarios que Jessica recibió a manera de apoyo.

La postura de Jessica, en un comunicado

Ante las miles de críticas que recibió tras el posteo de su video en Instagram, Jessica Fernández publicó un comunicado que reproducimos de manera íntegra, en el que explica cómo es que se ha ido deconstruyendo y el objetivo que tiene con este material que grabó en Ruanda.

Te compartimos el posteo directo de su cuenta, en donde tampoco fue bien recibido, pues se le indicó que lo que debía hacer era aceptar que se había equivocado al compartir ese contenido sin formar parte de esa población racializada y discriminada.