"Mientras haya flores amarillas, nada malo puede ocurrirme". Esto lo creía el célebre Gabriel García Márquez y las hizo protagonistas de varias de sus novelas, incluida "Cien años de soledad", cuando al tomar las medidas del ataúd de José Arcadio Buendía, toda esa noche llovieron minúsculas flores amarillas. Las flores amarillas, para él, eran consideradas de buena suerte.

Con el paso del tiempo, el significado de las flores amarillas ha cambiado y el regalarlas en fechas específicas, también se ha convertido en un canon que divide opiniones entre las nuevas generaciones. Este 21 de marzo también es un día para regalar flores amarillas, pero ¿por qué? ¿A qué debemos el detalle? ¿Qué no la fecha para regalar flores amarillas es el 21 de septiembre? ¡Cuántas preguntas!

¿Por qué este 21 de marzo también se regalan flores amarillas?

El origen de regalar flores amarillas surge a partir de Floricienta, una telenovela argentina estrenada hace ya dos décadas, justo en el año 2014. En México, se realizó un remake de esta trama, con el nombre de "Lola, érase una vez", protagonizada por Eiza González. En esta telenovela se tocaba el tema "Flores Amarillas".

Esa canción habla sobre la ilusión de recibir flores amarillas de tu pareja, algo que con el paso del tiempo los seguidores de la telenovela adoptaron como costumbre, pero para el 21 de septiembre, fecha en la que llega la primavera en Argentina.

Este 21 de marzo también se ha convertido en una tradición en México regalar flores amarillas, aunque en la fecha en la que llega la primavera en México, sin dejar de lado el origen y significado que dio Floricienta a este detalle a través de la canción "Flores Amarillas".

¿Qué pasa si no recibo flores amarillas este 21 de marzo?

Este es el debate que se ha abierto en redes sociales, pues el recibir flores amarillas en un día específico, ha vuelto "superficial" el dar un detalle que te nazca cualquier otro día del año, según los usuarios de las diversas plataformas. Incluso han llegado a comparar este día con el 14 de febrero, el cual va acompañado de publicidad y mercadotecnia que "favorece al consumismo".

Si no recibes flores amarillas, no te sientas mal. Puedes tú misma o tú mismo hacerte ese regalo no sólo este 21 de marzo sino cualquier otro día del año.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.