'Cerré mis redes sociales': Protagonista del video del teleférico por fin rompe el silencio

Pasamos de lo "gracioso" al acoso. El video en donde se ve a dos personas tener un encuentro sexual a bordo de una cabina en un teleférico en Guayaquil, Ecuador -el cual se difundió en redes sociales y que no sólo fue noticia en América Latina sino también en diversas partes del mundo- comenzó a causar molestias en los protagonistas, tanto que tuvieron que cerrar sus redes sociales.

Desde memes hasta la exhibición de sus rostros vulnerando su identidad, han provocado que por lo menos la joven que es parte de esta grabación, pida un alto a los comentarios que ha recibido en todas las redes sociales en donde el video tuvo difusión.

'Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook'

De acuerdo a una publicación del portal "El Tiempo", la joven protagonista de este video dijo que los comentarios que ha recibido tras hacerse pública esta grabación, provocaron que cerrara sus redes sociales ante el acoso que estaba recibiendo.

"Tuve que cerrar mis cuentas de Facebook, pero luego me llené de fuerzas y mucho valor. No hay que darse por vencidos, porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quién", refirió también de acuerdo a medios locales. Agregó que aquellos que la tacharon de irresponsable "tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales".

También aprovechó para agradecer a la gente que la ha apoyado sin realizar ninguna clase de prejuicio. "No estoy muerta. Gracias a las personas que me han brindado su apoyo total en todo este proceso que no ha sido fácil para mí y para mis familiares".

La pareja podría ejercer acciones legales

Aunque la policía se encuentra buscando a la pareja para una posible sanción, se sabe que la pareja podría emprender acciones legales por violación a la intimidad, en contra de quienes hicieron público ese video.

Si se encuentra a los culpables, podrían alcanzar una pena que va desde un año hasta los tres de cárcel. "Son víctimas, en tal caso podrían ser objeto de una sanción administrativa como anularles la tarjeta de pasaje o bloquearlos determinado tiempo por situaciones inmorales, pero eso sólo es administrativo, no hay acciones penales en su contra, el que metió la pata es quien publicó el video", informó el fiscal en Guayaquil, César Peña.

Y de acuerdo a las declaraciones de la joven perjudicada, todo parece indicar que emprenderá acciones legales, por lo que a esta historia le queda mucho para contar.