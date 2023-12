VIDEO | ¿Qué son las 'subway t-shirt' y por qué las mujeres las usan en el Metro?

Claire Wenrick salió a divertirse con una de sus amigas en Nueva York. Su outfit constaba de una minifalda de camuflaje y una camiseta sin mangas, muy vintage, azul celeste. Sin embargo, antes de salir, se puso una "subway t-shirt" porque, precisamente iba a usar el Metro para llegar al lugar en donde se divertiría con su amiga.

Lo vio en TikTok y en mayo pasado se lo contó al diario The Guardian: "Vi videos en donde recomendaban usar una 'subway t-shirt' para ocultar el outfit real que usarás en la noche, pero que no quieres que vean en tu trayecto en el transporte público". Al principio, se hizo sólo en épocas calurosas, sin embargo, la "subway t-shirt" ya se usa todo el tiempo y hoy te contaremos por qué es que se volvió una prenda indispensable para las mujeres que usan el transporte público, específicamente el Metro.

¿Qué son las 't-shirt subway' y por qué las usan las mujeres en el Metro?

"Es una forma de proteger mi seguridad al ir del punto A al punto B. No quiero convertirme en un objetivo, por extraño que parezca". Estas declaraciones las hizo Claire al medio británico cuando le preguntaron el por qué utilizaba estas "subway t-shirt".

Esta es una prenda que las mujeres usan para evitar las miradas lascivas y el acoso en el transporte público, específicamente en el Metro. Lo que hacen es que se arreglan para salir -ya sea al trabajo, a la escuela o a divertirse- y se ponen la "subway t-shirt" encima, para evitar el acoso.

Son camisetas muy grandes, prendas muy holgadas y sin forma, destinada a desviar las miradas del cuerpo. "Es una camiseta de gran tamaño que usamos sobre los trajes lindos para que los hombres extraños no te molesten en el Metro", dicen las mujeres que las usan en este transporte público específicamente en Estados Unidos, aunque ya se va haciendo común verlo en otros países del mundo. "Me siento como si estuviera usando el código de vestimenta de la escuela secundaria, pero ahora de adulta: sigo vistiéndome para que los hombres me dejen en paz", declaran las usuarias.

#SubwayShirt #CatCalling #Feminismo #Acoso ♬ suono originale - Freeda @freeda_es ¿Sabes lo que es la ‘subway shirt’? Es un término que han popularizado las neoyorquinas para referirse a una práctica que le sonará a muchas mujeres: Modelito espectacular, móvil, llaves, último vistazo en el espejo y (aunque haya cuarenta grados a la sombra), chaquetita (O camiseta holgada, o camisa ancha…) para tener una sensación de seguridad extra cuando vamos solas en un transporte, camino de nuestro plan, donde por fin podemos despojarnos de ella. Decimos “sensación” porque el acoso no está relacionado con la ropa que llevamos, por cómo vamos vestidas. Eso sería, una vez más, poner el foco en la víctima y no es el caso. Pero ante el acoso, usamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Por protegernos. El movimiento se ha extendido ya al metro de París, al de Londres y probablemente, otras ciudades les seguirán. Y recordad: El acoso se acaba dejando de acosar. #Freeda

¿Se usarán en México?

Vamos a poner un poco de contexto en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México, en donde el acoso sexual determina la movilidad de las mujeres capitalinas, incluso en su manera de vestir, de acuerdo a Daniela Flores González, investigadora con enfoque social de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ella explica que el 54 por ciento de los viajes realizados en transporte en la CDMX y Zona Metropolitana, son realizados por mujeres. 6 de cada 10 mujeres en la CDMX han experimentado el acoso en el espacio público, el 55 por ciento ha sido agredida en el transporte público. El 37 por ciento ha vivido acoso en la calle; el 31 por ciento en paraderos o paradas de camiones y el 19 por ciento en alguna estación del Metro o Metrobús. Entonces sí. El acoso permea todo el proceso de movilidad de las mujeres en la Ciudad de México y no dudamos que en el resto de la República Mexicana.

Aunque no debería existir, recomendamos entonces utilizar las llamadas "subway t-shirt" para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del acoso en el transporte público o en el espacio público en general, o aumentar este porcentaje, que ya de por sí es dramático.

