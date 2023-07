Sacerdote y monja dejan su vida religiosa porque se enamoraron: esta es la historia

El amor no tiene fronteras, ideologías ni religiones, pues quienes lo buscan pueden encontrarlo hasta en el lugar o con la persona más inesperada.

Ese parece ser el caso de Tomás y Massiel, una pareja que en redes sociales comparte algunos aspectos de su relación.

Sin embargo, lo que ha atraído miles de miradas es que en años pasados ambos dedicaban sus vidas a la religión.

Es la cuenta @tomascamr donde comparten aspectos del antes y el después de su vida religiosa.

Su historia de amor comenzó cuando dejaron sus votos y acordaron vía redes sociales verse en una cita. Fue entonces que se dio el peculiar flechazo.

"Recuerdo haber hablado tres veces como máximo porque estaba enfocado en lo mío. Ella estaba enfocada en los estudios. Luego optó por una vida normal y un año después me retiré. La cosa es que la vi, y la vi muy distinta, muy linda con su bella sonrisa y su manera de vestir tan única. No sé, pero todo empezó realmente cuando empezamos a hablar", comenta Tomás.

Como la atracción fue tanta y mutua, siguieron viéndose. Tomás y Massiel ya llevan casi un año juntos.

Ahora suben videos de cómo avanza su relación e incluso hacen retos de TikTok en pareja. A la fecha cuentan ya con más de 60 mil seguidores, quienes les desean felicidad.

"Eso me hace pensar que Dios es quien pone en nuestra vida a las personas indicadas para andar el camino juntos"; "ahora sí confirmo que... los tiempos de Dios son perfectos; "definitivamente una de las historias más bonitas e inesperadas con las que me he encontrado", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Las historias de Tomas y Massiel también han llegado a YouTube donde muestran en video sus aventuras y contestan preguntas de quienes los siguen.

