La semilla con más omega 3 que los pescados y es un superalimento

La alimentación es un tema clave en el desarrollo del humano, no obstante, los niveles de estrés, la inmediatez y los malos hábitos, llevan a que nos llevemos a la boca lo primero que vemos sea o no de calidad.

Otro punto que juega en contra de una alimentación saludable, es el mito de que lo que nutre suele ser costoso, que para tener una dieta que cumpla con todos los estándares que recomiendan los especialistas se debe de invertir mucho dinero y lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad.

Omega 3

Estamos bombardeados con los beneficios que otorga el omega 3, que es un ácido graso con funciones que ayudan al corazón y los vasos sanguíneos, evita la acumulación de colesterol, reduce los triglicéridos, disminuye la aparición de placa, que es grasa, colesterol y calcio que se endurece y bloquea las arterias, además colabora en bajar la presión arterial.

Se sabe que los pescados azules como el salmón y el atún son fuente de omega 3, pero no sólo ellos, también hay una variedad de semillas que los contienen y pueden ser ideales para ti si no puedes comerlos, son costosos o simplemente no te gustan.

Semillas con omega 3

En la lista de éstas encontramos a la nuez, que se trata del elemento que más omega 3 contiene, además hay otras que también lo incluyen como son las semillas de chía, la crema de cacahuate, las semillas de lino o conocida como linaza, justamente estas tienen una gran variedad de implicaciones y formas en las que se puede degustar.

Semilla de chia Foto: Pixabay

La alimentación es un tema serio que no debe ser tomado a la ligera, cualquier cambio en la dieta debe ser supervisado por un profesional, además si se padece alguna enfermedad crónica, lo mejor será solicitar una revisión con el especialista.