Tanto WhatsApp como todas las redes sociales y la mensajería instantánea nos sorprenden con nuevos códigos y formas de comunicarnos cada día. Por ello, es complicado, a veces, entender todo lo que está ocurriendo y cómo las personas, sobre todo las más jóvenes, se comunican en el entorno digital.

No es culpa nuestra que cada vez entendamos menos de lo que circula por redes sociales, pues la velocidad de escritura de la mensajería instantánea obliga a los usuarios a utilizar códigos cada vez más cortos y específicos a través de los cuales puedan acelerar la comunicación.

Así, un nuevo código se ha apoderado de las redes sociales: el famoso “14324”, el cual vale la pena conocer, pues su significado es mucho más poderoso de lo que te imaginas.

La comunicación digital evoluciona cada día. Foto: Adobe Stock

¿Qué significa el código ‘14324’ que usa la ‘chaviza’ en WhatsApp?

Si alguien te envió el código “14324” a través de WhatsApp, pon mucha atención, porque esa persona te quiere dar un mensaje muy importante.

Sin embargo, tampoco es para alarmarse ni mucho menos, sino todo lo contrario: el significado de “14324” no es otro más que el de “I love you so much”, traducido al español como “te quiero mucho” o “te amo mucho” (recordando que en el inglés no hay distinción entre “querer” y “amar” como sí lo hay en nuestro idioma).

De esta forma, este mensaje es una forma breve, directa y eficaz de comunicar cariño a tus seres queridos, sin perder tanto tiempo en las palabras, de una forma única y con estilo.

Este código se suma al que anteriormente explicamos en La Razón: el famoso “7642”, el cual guarda un significado muy parecido: “I will always be for you”, traducido al español como “siempre estaré para ti”.

Entonces, si uno de tus contactos te manda un “14324 7642” no te asustes, no te está enviando ningún número de teléfono, ni ningún virus, ni nada extraño. Simplemente, significa que eres muy importante en su vida.

