Taxista trabaja con su perrita "Chiqui" que cobra el pasaje a los usuarios (VIDEO)

Las mascotas siempre nos regalan momentos únicos que muchos deciden compartir con los demás mediante redes sociales,, tal es el caso de “Chiqui” la perrita chihuahua que cobra el dinero de los pasajeros que abordan el taxi de su dueño en Morelia, Michoacán y que se hizo viral a través de un video en TikTok.

El video fue compartido por Teresa Castro Ávila quien abordó un taxi de tierras y en menos de dos días ya llevaba más de 370 mil reproducciones y más de 52 mil reacciones.

De acuerdo con lo que describe la usuaria en su video, "Chiqui" acompaña a su dueño “para que salga para las croquetas”.

“Tomé un taxi y llevaba a su perrita ‘Chiqui’, me comentó el señor David (el taxista) que no tiene con quien dejarla y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, comentó Teresa Castro.

En el video aparece "Chiqui" en el asiento del copiloto del taxi, mientras la usuaria le da un billete de 50 pesos para pagar el servicio; como el taxista y dueño de la perrita no tiene con quien dejarla en la casa decide llevarsela todos los días a trabajar en el taxi.

La curiosa y tierna historia se viralizó de inmediato en redes sociales, en donde algunos internautas han dejado comentarios positivos: "te amo perrito trabajador, 'Chiqui' representa el amor mas puro que existe", mientras que otros mostraron preocupación por la salud de "Chiqui", ya que los billetes pueden tener bacterias que enfermen a la perrita.