Trucazo para limpiar la pantalla de tu celular y quitarle la grasa

Uno de los factores más importantes para tener un celular que se mantenga en funciones correctamente, es el correcto aseo y la pantalla es uno de sus componentes más importantes.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Barcelona de 2017, las pantallas de los teléfonos celulares llegan a tener hasta 600 bacterias, lo que se traduce en 30 veces más que las que se encuentran regularmente en una tapa del inodoro.

Teléfono celular Foto: La Razón/ Especial

Limpiar la pantalla del celular

De tal modo, limpiarla es fundamental, pero como declaró Maite Muniesa del Departamento de Microbiología de la Universidad de Barcelona: "No es lo mismo tener una superficie limpia que una descontaminada", pues podemos tenerla aparentemente sin manchas, lo que no indica que sin bacterias y virus.

Para limpiarla y no rayarla puedes conseguir un paño de los que se utilizan para limpiar lentes y un líquido para limpiar pantallas, eso te va a funcionar a la perfección para que quede reluciente, no obstante, no sirve para eliminar los gérmenes.

Para deshacerte de eso, busca un líquido para pantallas que sea desinfectante, esto es muy importante, pues hay algunos que te aseguran hasta el 99 por ciento de la eliminación de virus.

Así que, no todo es quitarle la grasa y las marquitas de tus dedos, limpiar una pantalla de celular va más allá, de hecho, mantenerlo en correcto aseo, puede permitir tu salud.

Entre las recomendaciones que se dan a la hora de manipular un teléfono celular, está sobre todo, el constante lavado de manos y no llevarse el teléfono a lugares como lo es el baño o la cocina.

Evita que los niños tengan contacto con un teléfono, o cualquier pantalla que no esté correctamente limpia y desinfectada, si ellos usan estos aparatos lo mejor será que la limpies constantemente como se te mencionó antes.