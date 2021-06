Cómo y cuándo ver el eclipse solar de “anillo de fuego” 

En este mes podremos disfrutar una serie de fenómenos astronómicos, entre ellos un eclipse solar conocido como “anillo de fuego”.

¿Cuándo ver el eclipse anular de Sol?

El evento astronómico de este 10 de junio comenzará alrededor de las 03:12 a.m y terminará 08:11 am, pero el “anillo de fuego” alcanzará su punto máximo de observación a las 05:41 a.m.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este evento sólo podrá verse en partes del este de Estados Unidos y el norte de Alaska, así como en gran parte de Canadá y en algunas partes del Caribe, Europa, África y Asia.

Y estiman que su visibilidad varíe según la zona geográfica, por lo que es posible que en muchos lugares el eclipse ocurra antes, durante y poco después del amanecer.

Foto: Jon G. Fuller, Jr./VW PICS/Universal Images Group Getty Images

¿Cómo ver el eclipse solar de “anillo de fuego”?

El eclipse anular de Sol de este 2021, también conocido como “anillo de fuego” lamentablemente no podrá ser visto en México pero diversas plataformas a través de internet transmitirán el evento de forma gratuita.

Uno de ellos es la plataforma Time and Date, quien realizará la transmisión vía streaming a partir de las 04:00 de la madrugada a través de su página web y su canal de YouTube.

Además, en los próximos días la NASA anuncie los horarios y sitios de transmisión del eclipse anular.