VIDEO. Abuelita de 91 años se tatúa por primera vez junto a sus bisnietos

Un tatuaje es una decisión muy importante, ya que quedará impregnado en la piel para siempre. Hay quienes se realizan una imagen que les gusta mucho, algún símbolo o frase favorita y hay personas que le atribuyen un significado especial .

Tal es el caso de una abuelita que decidió tatuarse junto con sus bisnietos , quienes por medio de TikTok grabaron el proceso, así como las reacciones de todos.

El video compartido por la usuaria @guada.kelly cuenta con más de 3 millones de reproducciones, en la descripción dice "se tatúa mi abuela de 91 años con nosotros", en el clip se cuestionan si es la persona más longeva en tatuarse, "¿rompimos récord?".

También se puede observar cómo van saliendo en un coche todos juntos y señalaron que "la idea era que todos sus bisnietos nos hagamos un tatuaje con ella, estuvimos mucho tiempo decidiendo qué nos hacíamos, porque queríamos que tuviera un significado".

Después se aprecia a la bisabuela muy feliz en el lugar donde ella y sus cuatro bisnietos se tatuaron, se hicieron la misma imagen de de una flor.

Todos se notaban muy nerviosos menos ella, su tatuaje le quedó en el brazo y al final se tomaron una foto. La acción generó cientos de comentarios, entre los más destacados indicaron: "Aaaay no, me derrito por esa abu, soy tatuadora y no podría me pasaría la sesión llorando, es hermosa"; "se me llenaron los ojos de lágrimas recordando a mis abuelas que ya no las tengo, que hermosa, esos momentos valen oro"; "que hermosos todos, pero mas tu bisabuela"; "no puede ser mas hermosa su bisabuela. Esa sonrisa, un recuerdo Inolvidable para todos" y "señora preciosa más allá de la piel le llevarán siempre los suyos, desde México mi cariño y admiración ".

