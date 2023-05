VIDEO. Con corridos tumbados mujeres hacen zumba en la calle y se vuelven virales

Los corridos tumbados han traspasado fronteras, uno de los exponentes más reconocidos del momento es el cantante Peso Pluma, ha resonado en fiestas, reuniones familiares, eventos con otros artistas y hasta en las clases de zumba.

Tal es el caso de varias mujeres que cerraron la calle con jumping fitness para realizar su clase de zumba , en un video viral titulado " La zumba bélica no existe, la zumba de Juárez" y que cuenta con más de dos millones de reproducciones, se puede observar cómo hacen ejercicio al ritmo de AMG, que es una canción interpretada por Peso Pluma, Natanael Cano y Gabito Ballesteros.

El clip compartido por el usuario de TikTok Marcos Huerta, también muestra que las mujeres están coordinadas en su vestimenta y alrededor hay gente observándolas.

Los comentarios de cibernautas no se hicieron esperar, a algunos les sorprendió que cerrarán la calle, otros criticaron el cuerpo de la instructora, pero hubo quienes apoyaron la acción: "¡Que padre! Muchas mujeres haciendo actividad física y sintiéndose seguras en la calle" , "para todos los que dicen que a la maestra no le está surtiendo efecto el ejercicio, deberían ver si antes y todo lo que a bajado de peso y mejorado en salud", "como que a la maestra no le esta asiendo el zumba", "mi México mágico, en la calle todo se puede hacer", "¿cómo? Y los vecinos no se quejan qué cierran la calle, o el volumen de la música?".

