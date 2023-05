Día del Maestro. Joven que daba clases ganaba 70 pesos; se vuelve edecán y le pagan 5 veces más

En México la situación laboral para algunas personas con estudios profesionales es complicada o no es bien remunerada, ante esa situación hay quienes buscan otros trabajos ajenos a lo que estudiaron con el fin de ganar mejor.

De esa misma forma le ocurrió a una joven maestra, quien aseguró que gana más como edecán que ejerciendo su profesión. La usuaria de TikTok Azucena (@azucenag26) explicó por medio de un video cuánto gana por hora.

¿Cuánto gana por hora la maestra que se volvió edecán?

En un video corto, que se volvió viral en TikTok con más de 150 mil reproducciones y cientos de comentarios, describió "cosas de la vida" y en el clip señaló "estudiando para ganar 70 pesos por hora aproximadamente". La joven muestra varias fotos, primero en un salón de clases y luego algunas de su empleo como edecán, en las que se le puede ver con diferentes atuendos de acuerdo con la marca para la que trabaja e indicó que gana cinco veces más, que serían 350 pesos por hora.

Los cibernautas no hicieron esperar sus comentarios, hubo quienes aplaudieron la labor de la joven: "lo importante es hacer más fuentes de ingresos", " si estudias es porque te apasiona lo que quieres trabajar en un futuro. Lo de las edecán lo traes nato porque eres hermosa ", "Me pasó algo parecido, estudié marketing pero me volví modelo y ganó lo de un mes en un trabajo normal en una semana", " Pos la queso ¿no? no a todos nos da la genética para vivir de la imagen ".

También hubo respuestas en contra entre las cuales cuestionaron cómo le iba a hacer cuando se le acabara su belleza.

¿Cuánto gana un maestro en México?

Cada 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro y la Maestra en México, con el fin de reconocer la labor que realizan día con día para enseñar, sin embargo, pasa desapercibido lo que ganan o si son bien remunerados.

De acuerdo con el tabulador de salarios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se basa en el nivel de estudios de las personas que se dedican a dar clases.

En promedio una maestra o maestro de prescolar gana 9 mil 340 pesos al mes, hay quienes pueden ganar hasta 31 mil 263 pesos con un mejor estímulo fiscal. Dicho sueldo contempla una jornada laboral de 25 horas a la semana y es bruto; disminuye según el tiempo laborado.

Síguenos también en Google News

FBPT