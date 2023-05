VIDEO. 'No son racistas': Vendedor halaga a mexicanos... pero era truco para hacer comprar a turista

En algunas ciudades de Europa se presentan estafas de vendedores que rodean los sitios turísticos más importantes. En redes sociales o noticias han expuesto la forma en la que operan los comerciantes, algunos ponen pulseras o bien, persiguen a la gente con tal de lograr su venta.

Esta situación le pasó a una turista mexicana , quien visitó Roma, en un video que se volvió viral en TikTok se muestra cómo un vendedor se acercó a la joven, le habló de una manera muy amable y le preguntó si es de España, a lo que ella respondió que es mexicana.

Después el vendedor comenzó a halagar a los mexicanos, dijo que son "muy buenas personas", que "no son racistas" y le dio "un regalo" porque aseguró que la turista fue muy amable.

El buen acto dio un giro inesperado, porque el hombre la había mencionado que era un regalo desde África, sin embargo, cuando la turista mexicano siguió caminando, el vendedor le pidió dinero: "dame algo para mi familia, para mi bebé" y ella le respondió amablemente que sí.

El cilp viral que cuenta con más de un millón de reproducciones y que tiene como descripción "mexicana en Roma" tiene cientos de comentarios, entre los cuales algunos usuarios aseguran que cayó en el truco del vendedor para hacerla comprar .

Entre algunos comentarios destacados le aseguraron "te faltó barrio" , "seguramente así les dice a todos, son estrategias del oficio", "así venden, hacen como que te lo dan, y después te lo cobran cuando ya lo tienes en la mano", "cuando estuve en Italia igual me decían que los mexicanos son muy buenos pero me hacia la loca y me iba antes de que me dieran algo", "te va sacar dinero corre", "muy común esa trampa para turistas".

Asimismo algunos cibernautas aseguraron que le faltó barrio, porque en México usan estrategias parecidas con tal de vender, mientras que otros respondieron a los halagos del vendedor: "en México hay racismo, clasismo y discriminación. Inconscientemente está normalizado, y es difícil que la población sea autocrítica"

