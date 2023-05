VIDEO. Critican a mujer que aparta cajón de estacionamiento para personas con discapacidad

Ciudades accesibles. Sabemos que aunque muchos lugares han creado lugares para personas con discapacidad, aún falta mucha cultura al respecto, sobre todo aquella que va angulada al respeto y a los valores, a la empatía que tanta falta hace en este mundo.

Esta semana se dio a conocer que una joven decidió no ceder el espacio a un adulto mayor al apartar un cajón de estacionamiento en un supermercado, aunque en redes se viralizó que el caso llegó a un final feliz.

Estacionarse en lugares para discapacitados conlleva una multa. Especial

'Necesito el lugar para descargar cosas'

A través de TikTok se viralizó un video en donde se ve a una joven apartar un cajón de estacionamiento en un centro comercial, presuntamente en Jalisco. El cajón correspondía al espacio designado a las personas con discapacidad, por lo que ahí ya había una "red flag".

Justo al momento de apartar el lugar, llegó una persona de la tercera edad a solicitar el espacio, sin embargo, la joven se negó, argumentando que ella iba a utilizarlo para descargar algunas cosas. La chica se encontraba esperando a su novio, quien se encontraba al interior de la plaza.

Aunque quien acompañaba al adulto mayor argumentó a la joven que podría llevarse una multa si no se retiraba de ese lugar designado para personas con discapacidad, ella no quiso retirarse. Cuando se le cuestionó si ella o su novio padecían alguna discapacidad, respondió que no. Aunque él le explicó y le mostró que tenía una silla de ruedas y que transportaba a una persona con discapacidad, ella declaró que "lo necesitaba" y que se fueran a otro lugar en donde había otros espacios que claramente no eran para personas con discapacidad.

Su novio tampoco hizo caso a la recomendación

Cuando el novio de la joven llegó y le indicaron que era un lugar designado para discapacitados, él tampoco hizo caso y estacionaron su auto para continuar haciendo la descarga de sus cosas. "Miren, jóvenes, yo soy una persona mayor y le voy a hablar a la policía ahorita", a lo que los jóvenes respondieron que sí, que hiciera lo que quisiera.

Cuando regresaron de hacer lo que tenían que hacer, se encontraron con una multa de 15 mil pesos que debieron pagar por estacionarse en un lugar designado para personas con discapacidad, dejando una gran lección (esperemos) en ellos.