VIDEO. Graban a pitón gigante paseándose por el techo de una casa

Miles de personas se quejan a diario por cómo es México y las cosas que pasan diariamente en el país, pero de algo podemos estar seguros, aquí nunca te encontrarías a un pitón de 5 metros paseándose por los arboles y el techo de tu casa como le sucedió a una familia en Australia.

Por medio de un video, que se volvió viral, una familia grabó como una serpiente gigante trepó desde el techo de su casa hasta la copa de un árbol, esto en los suburbios Queensland, donde los inquilinos del lugar quedaron aterrados al ver el tamaño del pitón.

"¿Dan miedo, ¿verdad?", se escucha decir a una mujer que observa cómo el pitón rodea con su largo cuerpo el tronco del árbol. En tanto un niño pregunta cómo harán para ahuyentar al reptil. "No lo haremos", le responde la mujer al niño antes de que la serpiente se pierda entre los arbustos.

¿Los pitones son peligrosos?

Aunque su enorme tamaño causa terror, la mayoría de los pitones no representan peligro para los humanos ya que no poseen veneno, sin embargo, lo recomendable es no molestarlos, pues si se sienten amenazados pueden enredarse alrededor de tu cuerpo y ejercer presión hasta causarte la asfixia.

🇦🇺🐍 | - Necesito que vengas a mi casa y me atrapes una serpiente.



- La serpiente: Una pitón australiana de más de 5 metros de largo, una de las seis serpientes más grandes del mundo.



La #pitón en #Australia es típica de los bosques y manglares, resultan muy comunes para la… pic.twitter.com/7WZjFXCsUs — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) August 28, 2023

DAN