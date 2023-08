VIDEO | Hombre impide la boda de su ex novia y ambos escapan en un taxi

Las redes sociales son un instrumento que puede ayudar conocer historias llenas de felicidad, amor o dolor. Tal es el caso de una mujer que escapó de una boda presuntamente arreglada.

La persona que tomó un papel importante en esta historia fue el ex de la mujer, pues llegó al lugar de la ceremonia para pedirle a su anterior pareja que no se comprometiera, debido a que él aún la ama.

“Tú me prometiste amor, por favor no te cases … el amor es de los dos no de tu papá”, son las palabras con las que la ex pareja de la novia interrumpió el enlace de rodillas.

Posteriormente, la novia comenzó a cambiar de idea sobre su matrimonio, pues ella afirmó que no amaba a la persona con la que se iba a casar. Por lo que intentó escapar del lugar varias veces.

te puede interesar VIDEO | Nubes con forma inusual generan polémica en China y en redes sociales

Muchos de los invitados intentaban convencer a la novia de que continuara con la boda, pero nadie logró convencerla

El prometido lucía desconcertado y enojado, por lo que se acercó a su “novia” para que le diera una explicación; sin embargo, ella sólo le dijo que no estaba dispuesta a casarse con él porque su papá la estaba obligando a contraer matrimonio con él.

Sin embargo, la mujer abordó un taxi que ya la esperaba afuera de la iglesia y finalmente se marchó con su exnovio.

El prometido lucía desconcertado y enojado, por lo que se acercó a su “novia” para que le diera una explicación. Foto: Especial.

En el video de TikTok, que se ha vuelto viral en las últimas horas, los usuarios han cuestionado el sentir del novio y la acción de la mujer.

“Si no lo quería porque no le dijo antes tuvieron que tener un noviazgo conocerlo y si no lo quería lo hubiera dejado y él no hubiera sufrido tanto”, “menos mal se dio cuenta a tiempo”, “no estaba segura de decirle antes, no pueden obligarla”, son algunos de los comentarios que se han volcado en redes sociales.