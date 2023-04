VIDEO. Pepenador rechaza cambiar a su lomito por dinero; 'no lo cambiaría por nada'

Un hombre conmovió a miles de internautas luego de demostrar que el amor a una mascota no tiene precio. A través de TikTok circula un video en el que a un hombre se le ofrece dinero con tal de vender a su compañera de cuatro patas.

Un hombre le pregunta a un recolector de basura si aceptaría vender a su mascota por 10 dólares, a lo que responde, sin dudarlo un momento: "No".

—Amigo, ¿no vende el perrito?

—No.

—Mire, yo le doy 10 dólares por ese perrito. ¿Qué le parece?

—No.

El interesado aumenta la oferta a 20 dólares, pero el recolector de basura se niega. Mientras tanto, la perrita de color miel va arriba de una carretilla que lleva cartones y botes de aceite de carro.

—Mire, le hago la última oferta: le doy 100 dólares por este perrito, amigo.

—Ni aunque me de 200 no lo vendo.

—¿No lo vende?

—No.

—¿Por qué no lo vende?

—Porque él me ama.

La respuesta conmovió a miles de internautas que han comentado en el video que circula a través de la cuenta Historias de la calle, de la plataforma TikTok. El hombre apuntó: "Ella no me deja, ella me espera por salir".

"El dinero no me acompaña, al dinero sale agua y se va. Pero no la cambio ni la regalo. La plata no me cuida, la plata no me sigue , la plata no me cuida el triciclo, ella me cuida el triciclo", concluyó el hombre.

DGC