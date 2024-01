VIDEO | Tatuadora rechaza hacer una frase machista: "atentan contra la moral de la mujer"

¿Qué harías si una persona que de dedica a hacer tatuajes te niega un diseño? Una joven explicó las razones por las que no le pareció adecuado aceptar hacer una frase.

Fue a través de TikTok que la joven compartió sus razones por las que no quiso hacer un tatuaje. Explicó que anteriormente ya había hecho tatuajes así, pero que se había arrepentido .

Señaló que una clienta la contactó por medio de Messenger para pedirle una cotización. La tatuadora le preguntó el tamaño, la idea, o bien una imagen del diseño en mente. Más tarde, la mujer le mandó las características del tatuaje que quería.

Cuando la tatuadora vi el diseño que decía "Propiedad de Víctor" , con las fechas e incluía el "por siempre", se negó, ya que consideró que la frase que pedía es machista.

En ese sentido su respuesta fue "hola, esperamos que estés bien. Que pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer, en esta ocasión no te podemos ayudar".

Resaltó que le parece "feo" tatuarle a alguien la frase propiedad, ya que no es una cosa, señaló que le pareció impactante porque no era un chiste, si no que pedía una cotización enserio. De igual manera, mencionó que espera que la chica vea su video, que comprenda que el amor no se demuestra de esa manera.

Por su parte, los cibernautas no hicieron esperar sus comentarios, hubo quienes le pidieron que compartiera la respuesta de la chica y otros respaldaron su actuar: "¿Qué te respondió?", "los manes manipulan para marcarlas", "soy tatuadora y a mí me ha tocado tapar tantos tatuajes así", "es lo mejor, nadie debería hacerlo, sobre todo, por amor propio", "Ya estoy en contra de tatuajes de parejas, ahora menos con uno diciendo propiedad", "a mí me gusta la idea de pertenecer le a alguien, obviamente a alguien responsable. Pero pues ajá".

La chica quería que le tatuaran la frase "Propiedad de Víctor". Foto: Especial

