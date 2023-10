VIDEO | Clienta critica a su tatuadora por tener tatuajes mientras le hacía una perforación

Tener tatuajes en México y en otros países en varias ocasiones implica sufrir discriminación o ciertos prejuicios, tal y como le pasó a una mujer, quien se dedica a tatuar.

En un video viral que circula en TikTok que como descripción tiene "aguantar opiniones durante un directo en mi trabajo es mi pasión. No hagáis esto, porque puede sentar muy mal. También me lo encuentro cuando he tenido que ir a urgencias como paciente por parte de profesionales, o tomando algo por el centro tranquilamente, pero aguantarlo en un estudio de tattoos ya es".

Esto después de que una mujer que acudió a realizarse un diseño, le dijo a la tatuadora que le parece grotesco los tatuajes que tiene, además de las perforaciones. "Es como una necesidad de llamar la atención, como esas personas que se rebelan contra los padres. No digo que sea tu caso, no me la malinterpretes, pero en su mayoría estas personas no encuentran trabajos…Nadie contrataría a una persona que tiene esas pintas", aseveró la clienta.

Hubo internautas que defendieron a la tatuadora y entre los comentarios destacados le pusieron: "Yo necesito un vídeo explicando cómo no le pediste que se retirara… o sea que falta de respeto el de esa chica", "sí fuera a un estudio de tatus y los profesionales no llevaran tatus sería raro jajajajaja", "tienes mucho autocontrol", "yo estudio estética y trato con clientas llevo tatuajes y piercings y cuando se ponen así ni las oigo", "plaudo tu paciencia, no entiendo como hiciste para no responderle como se merecía".

