VIDEO | Por burlarse de una compañera con cáncer, un papá rapa a su hija

Un papá le rapó el cabello a su hija luego de que se burló de una de sus compañeras de la escuela, quien padece cáncer.

Fue a través de redes sociales que circuló el castigo que le puso un padre a su hija, en el video se puede observar cómo la joven está llorando mientras su papá le corta el cabello y ella dice "ya no se puede".

El clip viral causó opiniones divididas, entre algunas apoyaban lo que hizo y otras mencionaron que no era la forma correcta de educar a su hija: "Amo este tipos de padres", "buen Trabajo. Los niños necesitan tener una lección", "eso es maltrato!! Eso no es una lección ejemplar, por que no le enseñaron desde más pequeña respeto hacia los demás? de adolescente es muy complicado tratar de corregir lo que no hicieron cuando eran más pequeños", "es más rapenla 2 veces... Esta juventud tiene que entender la empatía", "eso no es castigo", "así aprenderá a respetar a las personas".

Un padre ejemplar! Esta chica le hizo BULLYING a una mujer con cáncer y su padre la rapó cómo castigo. pic.twitter.com/e6l7nDEKAG — Momentos Virales (@momentoviral) September 21, 2023

